Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины Дзюбу

В документе Зеленский не указал причину увольнения. Неизвестно также, писал ли Дзюба заявление об уходе с должности.
Должность Дзюба занимал с 13 июня 2019 года, его назначал Зеленский.
"Фокус" отмечает, что Дзюба отвечал за тыл и возглавлял логистику в Нацгвардии, а до этого был начальником финансово-экономического управления Главного управления НГУ.
18 января на тот момент руководитель Национальной полиции Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.
В тот же день Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства".
10 февраля Кабинет Министров Украины уволил пять заместителей главы МВД.
Нацгвардия входит в структуру МВД.