Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины Дзюбу

Зеленский (на фото) уволил Дзюбу, которого сам и назначал Фото: Офіс Президента України / Facebook

В документе Зеленский не указал причину увольнения. Неизвестно также, писал ли Дзюба заявление об уходе с должности.

Должность Дзюба занимал с 13 июня 2019 года, его назначал Зеленский.

"Фокус" отмечает, что Дзюба отвечал за тыл и возглавлял логистику в Нацгвардии, а до этого был начальником финансово-экономического управления Главного управления НГУ.