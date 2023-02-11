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Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины Дзюбу

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Зеленский (на фото) уволил Дзюбу, которого сам и назначал
Зеленский (на фото) уволил Дзюбу, которого сам и назначал
Фото: Офіс Президента України / Facebook

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Дзюбу с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

В документе Зеленский не указал причину увольнения. Неизвестно также, писал ли Дзюба заявление об уходе с должности.

Должность Дзюба занимал с 13 июня 2019 года, его назначал Зеленский.

"Фокус" отмечает, что Дзюба отвечал за тыл и возглавлял логистику в Нацгвардии, а до этого был начальником финансово-экономического управления Главного управления НГУ.

Контекст:

18 января на тот момент руководитель Национальной полиции Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.

В тот же день Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства".

10 февраля Кабинет Министров Украины уволил пять заместителей главы МВД.

Нацгвардия входит в структуру МВД.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Национальная гвардия, указ, Владимир Зеленский, президент, увольнение, логистика
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