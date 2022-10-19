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Зеленский уволил посла Украины в Казахстане, который говорил, что украинцы пытаются убить как можно больше россиян

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Врублевский заявлял, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям"
Врублевский заявлял, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям"
Фото: Посольство України в Казахстані / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом говорится в указе главы государства №723/2022, опубликованном 18 октября на сайте президента.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", – говорится в подписанном президентом документе.

Контекст:

Скандал вокруг украинского посла в Казахстане разгорелся в августе. Врублевский в комментарии блогеру Диасу Кузаирову заявил, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". МИД Казахстана выразил протест Врублевскому.

Позже блогер вырезал слова посла из интервью, но его уже успели опубликовать другие пользователи соцсетей, в том числе спикер российского МИД Мария Захарова. Она назвала Врублевского "послом террористического режима". Также Захарова сообщила, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был приглашен в МИД России 4 октября из-за неувольнения Врублевского.

Казахстанская служба "Радио Свобода" 5 октября писала, что министерство иностранных дел Казахстана передало Украине "принципиальную позицию в отношении провокационного поведения Врублевского".

Теги: Украина, Казахстан, Владимир Зеленский, посол
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