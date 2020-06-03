Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский анонсировал появление нового вице-премьера и назвал кандидата на должность

В Кабинете Министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры
Зеленский: Я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете Министров появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области 3 июня, трансляция которой велась в Facebook.

"На базе Совета национальной безопасности [и обороны] Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", – сказал он.

Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность. Когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012–2014) Виталия Немилостивого, президент отметил, что ему уже предлагали его кандидатуру и он с ним встречался. 

"Он [Немилостивый] – одна из кандидатур, которые мы видим", – указал глава государства.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался за введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

О планирующейся реформе "Укроборонпрома" в конце апреля сообщал заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем. Он отмечал, что "Укроборонпром" хотят ликвидировать и вместо него создать шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Теги: Украина, промышленность, СНБО, бизнес, политика, Владимир Зеленский, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS