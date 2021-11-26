Зеленский: Депутаты не будут выбирать президента Украины

"Депутаты не будут выбирать президента Украины. Мы это не планируем, а как дальше – не могу сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Будет ли это через "Дію"? Не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", – заявил президент.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 октября сказал, что "по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе".

По словам Данилова, народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", – заявил секретарь СНБО в ответ на вопрос, как урегулировать это несоответствие.