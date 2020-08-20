Зеленский хочет, чтобы Кабмин разработал концепцию "реформы села"

Жители сел пока не могут воспользоваться рядом онлайн-услуг, поскольку там нет интернета, отметил президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Какие услуги онлайн мы можем предлагать, если в селах нет интернета? Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Кабмину для подготовки концепции развития сел и небольших городов. Об этом он сказал во время визита в Херсонскую область 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По мнению главы государства, украинские села нуждаются в системном подходе и развитии.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета?" – сказал Зеленский.

В Министерстве цифровой трансформации Украины 30 июля сообщали, что 17 310 населенных пунктов страны не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.