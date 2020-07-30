Минцифры обещает компенсацию тем, кто не может подключиться к интернету

Министерство цифровой трансформации Украины попросит у Кабинета Министров 5,5 млрд грн на проведение высокоскоростного интернета в сельскую местность. В Минцифре обещают помощь тем, кто не может себе позволить подключение к интернету cо скоростью не менее 30 Мбит в секунду.

Более 1,5 млн сельских жителей в Украине не могут подключиться к оптическому интернету из-за высокой цены Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины хочет внедрить адресную компенсацию пользователям интернет-услуг, которые не могут себе позволить подключение к интернету cо скоростью не менее 30 Мбит в секунду. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на пресс-конференции 30 июля, трансляцию которой вело информационное агентство "Укринформ".

Замминистра сказал, что эта компенсация предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Он не уточнил сроки и механизм оплаты компенсаций.

По данным Минцифры, у 5,75 млн граждан Украины нет финансовой и технической возможности подключиться к оптическому интернету. В частности, 1,55 млн сельских жителей не могут подключиться к оптическому интернету из-за высокой цены.

Также 4,2 млн человек проживают в населенных пунктах, где не работают провайдеры оптического интернета.

"Стоимость подключения к оптическому интернету в городе в среднем составляет 1,2 тыс. гривен, для сельского домохозяйства – 1,3 тыс. гривен. 18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривен", – сказал Шелест.

По его словам, Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение высокоскоростного интернета в сельскую местность.

Кабинет Министров своим постановлением расширил полномочия Министерства цифровой трансформации Украины. Это позволит Минцифры формировать единые подходы и стандарты по внедрению систем электронного документооборота, а также стимулировать использование IT-технологий в различных сферах.

Минцифры будет участвовать в цифровизации образования, разработке профессиональных стандартов по цифровой грамотности, сможет поддерживать стартапы и способствовать развитию цифровой экономики.