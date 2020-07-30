На подключение к интернету заведений социнфраструктуры Украины необходимо 5,4 млрд грн – Минцифры

Министерству цифровой трансформации нужно 5,4 млрд грн, чтобы подключить к интернету учреждения социальной инфраструктуры, в том числе больницы и школы. Такие данные 30 июля Минцифры опубликовало в Twitter.
В частности, 3,3 млрд грн нужно для подключения волоконно-оптическими технологиями и 2,1 млрд – на локальные сети Wi-Fi.
Фінансування підключення закладів соцінфраструктири до Інтернету:— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 30, 2020
Загалом потрібно 5,4 млрд грн. З них — 3,3 млрд на підключення волоконно-оптич.технологіями; 2,1 млрд на — локальні мережі WiFi.
Гроші з обласних бюджетів, бюджетів ОТГ та держбюджету. #Мінцифра
В ведомстве также отметили, что 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.
Результати дослідження:— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 30, 2020
17310 населених пунктів не покриті якісним ШСД
65% сіл не покриті не покриті якісним ШСД
2% міст не покриті якісним ШСД#Мінцифра
Среди соцучреждений, по данным Минцифры, не подсоединены к интернету 16 040 учебных заведений, 8163 медучреждения, 3873 учреждения, оказывающих услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.
Стан підключення закладів соціальної інфраструктури до оптичних мереж.— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 30, 2020
Не підключено — 16040 навчальних закладів, 8163 медичних закладів, 3873 закладів, де надають послуги населенню, 33857 закладів культури та спорту.#Мінцифра