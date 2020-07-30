На подключение к интернету заведений социнфраструктуры Украины необходимо 5,4 млрд грн – Минцифры

Фінансування підключення закладів соцінфраструктири до Інтернету:



Загалом потрібно 5,4 млрд грн. З них — 3,3 млрд на підключення волоконно-оптич.технологіями; 2,1 млрд на — локальні мережі WiFi.



Гроші з обласних бюджетів, бюджетів ОТГ та держбюджету. #Мінцифра