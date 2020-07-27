Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

В случае принятия Верховной Радой законопроекта об официальном электронном адресе будет упрощено общение граждан, бизнеса и государства, считают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В Минцифры подчеркнули, что физлицам официальный электронный адрес предоставят по желанию Фото: thedigital.gov.ua

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №3860, после принятия которого народными депутатами граждане Украины смогут получить вместе с паспортом официальный электронный адрес.

Об этом 27 июля проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.

"Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами... Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что официальный электронный адрес будет введен для юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других, "однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию".

"Почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре. Компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получат официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес", – объяснили в Минцифры.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства, Гражданского кодекса Украины) для обеспечения использования официальной электронной почты" получен Верховной Радой 16 июля и по состоянию на 27 июля находится на стадии "предоставлено для ознакомления". Инициаторы законопроекта – 18 нардепов от "Слуги народа".