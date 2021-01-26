Зеленский хочет сформировать "альянс безопасности" среди стран – партнеров – Офис президента

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, формирование так называемого альянса безопасности может стать одним из первых шагов в процессе перехода украинской разведки от сдерживания и противостояния внешним угрозам "к более амбициозным действиям".

Зеленский – разведчикам: У вас есть опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что процессы, которые происходят в мире, свидетельствуют о трансформации глобальной среды безопасности. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками Службы внешней разведки Украины 25 января, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы научились сдерживать и противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям и быть более активными, отстаивая национальные интересы нашего государства", – сказал Зеленский.

Одним из первых шагов на этом пути может стать формирование так называемого альянса безопасности среди стран-партнеров, считает он.

"У вас есть опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, "операции влияния" – это одна из ключевых форм работы разведывательных структур", – добавил глава государства.

Встречу с сотрудникам СВР он провел на следующий день после их профессионального праздника.

Служба внешней разведки Украины является государственным органом, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.