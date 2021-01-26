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Сокурсник Путина Швец: Последние президенты Украины – это бездельник без царя в голове, дважды несудимый урка, барыга и, наконец, веселые ребята

Над Украиной в последние 10 лет проводится чудовищный эксперимент, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

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Швец: Украине нужна ответственная, профессиональная власть, которая могла бы договариваться
Швец: Украине нужна ответственная, профессиональная власть, которая могла бы договариваться
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украине во власти нужны люди, подготовленные управлять страной. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

"Ну сколько же можно экспериментировать над страной? Кто последние президенты Украины? Патологический бездельник без царя в голове, его сменяет дважды несудимый урка, потом приходит барыга и, наконец, веселые ребята. Ну, хорошо. Очень люблю "Квартал", смотрю "Однажды под Полтавой". С упоением. Но каждый должен заниматься своим делом. Над Украиной проводится чудовищный эксперимент, я бы сказал, не менее 10 лет. Украине нужна ответственная, профессиональная власть, которая могла бы договариваться. Потому что в нынешнем виде с Украиной трудно договариваться, практически невозможно", – сказал Швец.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

С 20 мая 2019 года на должности президента Украины – Владимир Зеленский, который до прихода в политику занимался шоу-бизнесом. Он – шестой президент страны.

Предшественники Зеленского: Петр Порошенко (2014–2019 годы, сейчас нардеп от "Европейской солидарности"), которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили называл "молдавским барыгой"; Виктор Янукович (2010–2014 годы, бежал в Россию во время Революции достоинства), Виктор Ющенко (2005–2010 годы); Леонид Кучма (занимал президентский пост два срока подряд – с 1994-го по 2005 год), Леонид Кравчук (1991–1994 годы).

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Юрий Швец, власть
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