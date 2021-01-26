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Сокурсник Путина Швец: От всех банкротств Трампа спасали русские деньги

У экс-президента США Дональда Трампа есть $900 млн долгов, к которым может иметь отношение Россия. Об этом в эфире программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

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Трамп был президентом США в 2017-2021 годы
Трамп был президентом США в 2017-2021 годы
Фото: ЕРА

Бывший президент США Дональд Трамп не обанкротился благодаря деньгам из России. Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

Журналист спросил, правда ли, что Трампа "от банкротств спасали русские деньги", и Швец ответил: "Исключительно".

"Корни связи и контактов Дональда Трампа с агентурой внешней разведки КГБ идут аж в 70-е годы... Было небольшое количество людей, которые, внезапно оказавшись в США или Израиле, воспылали большой любовью к СССР и его представителям в виде посольства. И вот внезапно они начинают развивать большой бизнес с Советским Союзом, который, естественно, шел через КГБ. Это случилось и с Дональдом Трампом", – сказал экс-разведчик.

По его словам, "по крайней мере двое из эмигрантов, выехавших по этому каналу, установили отношения с Дональдом Трампом, и эти люди были доверительны, это была агентура, которая работала на резидентуру внешней разведки КГБ в Нью-Йорке".

"[Трампу] надо было спокойно уйти из власти, и он бы четыре года баламутил бы здесь воду, продолжал раскачивать лодку. Это очень нужно было бы Кремлю. И он продолжал бы получать очень большие деньги из Москвы. А теперь все, он сбитый летчик, непригоден. Но до последнего момента он продолжал выполнять эту функцию. Понимаете, у него ситуация критическая. Ему нужно выплатить огромные кредиты, долги. Помимо того, что он должен Deutsche Bank $300 млн... У него, говорят, еще около $900 млн висят, и существуют серьезные подозрения, что держателем этого кредита является российская сторона. Вот поэтому человеку реально надо отрабатывать, иначе все – банкротство. У него нет столько кеша. Поэтому он так судорожно и мечется, как загнанная лошадь", – объяснил Швец.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Трамп стал президентом США в 2017 году, его каденция завершилась 20 января 2021 года, когда в должность главы Белого дома вступил Джо Байден.

Еще в августе 2016 года The New York Times писала, что долги компаний, которыми владеет миллиардер Трамп, составляют не менее $650 млн, хотя он официально заявлял о кредитной задолженности в $315 млн.

Теги: Дмитрий Гордон, СССР, КГБ, разведчики, банкротство, деньги, Дональд Трамп, кредиты, Юрий Швец, финансы, миллиардер
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