Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ

По крайней мере двое эмигрантов из СССР, согласившихся сотрудничать с КГБ, установили отношения с Дональдом Трампом

– Юрий Борисович, добрый… вечер. Я сделал паузу перед словом "вечер", потому что у вас совсем не вечер.

– У нас сияет солнце, +10. Я приветствую снежный Киев и снежную Украину.

– Вы в Вашингтоне сейчас?

– В Вашингтоне.

– Прекрасно.

– В самом эпицентре домашнего терроризма.

– (Смеется). Скажите, пожалуйста, что у вас происходит?

– У нас происходят исторические события (интервью вышло в эфир 15 января. – "ГОРДОН"). Впервые в истории Соединенных Штатов главной угрозой национальной безопасности стал домашний терроризм, в значительной степени инспирированный из-за рубежа. Я бы даже сказал, из-за океана, еще точнее – из Кремля. Впервые в истории США президент подвергнут импичменту дважды. И впервые правоохранительные органы страны расследуют уголовное дело о мятеже с целью государственного переворота, подстрекателем которого явился действующий президент Соединенных Штатов. Это эпохальные события. А все вместе – это просто уникальный вариант.

– Вам не показалось, что штурм Капитолия чем-то напоминал майданы в некоторых бывших советских республиках?

– Нет, не показалось. Может быть картинка… Если убрать слова, произнесенные до, после и во время, – может, и похоже. Но по существу это прямо противоположные вещи, потому что майданы были направлены против действующей власти, прежде всего против действующего президента, который нарушил свои конституционные обязательства, который, как правило, возглавлял преступный режим. И в ходе этих майданов, как я понимаю, народ реализовывал свое естественное право на восстание против репрессивного правительства. В Соединенных Штатах происходило прямо противоположное, по большому счету. Все было инспирировано действующим президентом США, который проиграл выборы, который не хотел уходить, и при помощи всевозможных технологий, о которых мы можем поговорить, он затеял этот шабаш, чтобы антиконституционно, в нарушение конституции остаться у власти и не дать прийти к власти законно избранному президенту. Это явление, как вы видите, совершенно противоположное.

– Юрий Борисович, есть ли в штурме Капитолия российский след?

– Это давняя история. Во-первых, он был там реально. Если на картинки посмотреть и так далее. Кстати, не только русский, но и украинский.

– Да?

– Может быть, мало кто это сейчас в Украине понимает, но будущее [отношений] администрации США и Украины в следующие четыре года зависит от разъяснения этого вопроса. Дело в том, что на селфи среди участников этого штурма зафиксирован представитель Украины в обнимку с одним колоритным товарищем – он был одет в шкуры, с рогами. Вот он с ним вместе в обнимку. И это, безусловно, привлекло внимание. Хотя бы разобраться, в каком статусе этот человек был. Установлено, что это Сергей Дубинин, уроженец Луганска, по крайней мере до последнего времени работал оператором телеканала "Интер". Он в 2014 году освещал бои вокруг донецкого аэропорта от "Интера". Но не понятно, в каком качестве он здесь находился. Находился он, как говорят, достаточно давно. Кто он на самом деле? То ли это человек, который осуществлял профессиональные обязанности в обнимку с теми, кого мы сейчас называем внутренними террористами, то ли это человек, связанный с сепаратистами и со стоящими за ними россиянами… То ли, знаете, как в анекдоте: пописать зашел.

Что касается России. Это давняя история. Россия стоит за Трампом, стоит за его приходом к власти. И он очень активно отрабатывал. Как это было заметно? Да не то что заметно – это бросалось в глаза. То есть все, что он делал, все его стратегические поступки во внутренней и внешней политике выглядели как выполнение задания Кремля.

– Юрий Борисович, это очень интересная тема. Я напомню нашим зрителям, что в советское время вы были сотрудником резидентуры КГБ СССР в Вашингтоне. Вы чрезвычайно осведомленный человек, вы долгое время живете в США. И 26 января в США выходит ваша книга о связях Дональда Трампа с КГБ и ФСБ. Я так понимаю, что она должна стать бестселлером, особенно на фоне последних событий. Я сейчас рискну поговорить с вами на эту очень щекотливую тему. На сайте "Гордон" периодически публиковались материалы Андрея Пионтковского, Юрия Фельштинского и так далее. Авторы говорили о том, что Дональд Трамп является агентом КГБ СССР. Но это, по-моему, научная фантастика. То есть президент США является агентом КГБ и ФСБ? Вы считаете, это возможно?

– Я прежде всего скажу, что с большим уважением отношусь к господам Фельштинскому и Пионтковскому. Я следил за их публикациями, поэтому немножко поправлю. Они, скорее всего, говорили не о том, что он являлся агентом, потому что знать они это напрямую не могли в силу естественных причин. Они писали о том, что он фактически действовал как полноценный агент российских спецслужб. Что касается того, агент он или не агент… Понимаете, в спецслужбах, во внешней разведке КГБ была масса категорий контактов среди иностранцев. Начиная с оперативного контакта, объекта разработки, доверительной связи, привлеченных лиц, агентов и так далее… Агент – это человек, который понимает, что он работает на внешнюю разведку, например, Советского Союза или России и сознательно выполняет ее задания. Я думаю, что Дональд Трамп полностью соответствовал этому определению, особенно начиная где-то с середины 2000-х годов. Вот, скажем, Арманд Хаммер. Помните?

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Конечно.

– Со времен Ленина еще.

– С Лениным дружил, картинами обменивался.

– Да. "Красный" миллиардер. Он был особой неофициальной, так сказать, связи. И многие другие видные представители бизнеса, политических кругов Соединенных Штатов и Западной Европы. По моим данным, которые опубликованы в книге… Я внесу уточнение: книгу фактически дописал Крег Унгер. Называется она "Кремлевский компромат". Это как бы описание моего расследования о связях Трампа с советскими и российскими спецслужбами. Это известный автор в США, он до этого написал такие книги, как House of Trump, House of Putin. Обе книги были бестселлерами, входили в топ-пятерку The New York Times. Главная задача и моего расследования, и его описания состояла в том, чтобы сделать то, что не сделал специальный прокурор Мюллер. Помните такого?

– Да, конечно.

– Он был назначен, чтобы расследовать вопрос о связях Трампа с Россией, но своей миссии не выполнил, потому что он напрочь сделал вид, что… Ну, в общем, он проигнорировал весь контрразведывательный аспект этих взаимоотношений и сфокусировался на второстепенных криминальных аспектах некоторых лиц из окружения Трампа. Мы решили восполнить, значит, этот недостаток. И этому, собственно говоря, и посвящена эта книга.

Не говорю, что Трамп был завербован КГБ СССР, но работа с ним велась

– Впервые в Советском Союзе Дональд Трамп, молодой бизнесмен, который получил, наверное, к тому времени от отца наследство 300 миллионов, оказался в Советском Союзе в 1987 году.

– Да.

– К тому времени он уже заявлял, что хочет стать президентом США.

– Ну, опять-таки, тут детали. В разведке разница между победой и поражением – в мелких деталях. Корни связи и контактов Дональда Трампа с агентурой внешней разведки КГБ идут аж в 70-е годы.

– О!

– И связаны с ненькой Украиной. А еще точнее – со славным городом Одессой. Если вы помните, при администрации Никсона (по-моему, это было в начале 70-х) были приняты поправки Джексона-Веника.

– Да, конечно.

– Они резко затормозили развитие экономических и торговых отношений между двумя странами. Из-за того, что советские власти не допускали эмиграцию из страны. Брежнев вынужден был разрешить эмиграцию – и люди поехали. Значительная часть ехала из Одессы. Комитет госбезопасности не преминул воспользоваться этим каналом для того, чтобы задвинуть свою агентуру. Посылали туда людей с криминальным прошлым, со связями в криминальной среде, чтобы развить их в Соединенных Штатах. И практически к каждому подходили с шантажом, с предложением, от которого было трудно отказаться. Или ты подписываешь бумагу о согласии сотрудничать с КГБ, или ты никуда не едешь. И как мне сказали люди, которые работали тогда на этом канале, которым я просто не могу не верить, 90% отъезжающих такие бумаги подписывали.

Большинство из них, оказавшись за пределами Советского Союза, тут же об этом забывали, как о кошмарном сне. Но было небольшое количество людей, которые, внезапно оказавшись в США или Израиле, воспылали большой любовью к СССР и его представителям в виде посольства. И вот внезапно они начинают развивать большой бизнес с Советским Союзом, который, естественно, шел через КГБ. Это случилось и с Дональдом Трампом.

– Это вы говорите как сотрудник советской резидентуры КГБ в США, потому что вы это знали?

– Естественно. Я говорю о тех людях, которых знал в то время, когда я здесь работал. Итак, значит, по крайней мере двое из эмигрантов, выехавших по этому каналу, установили отношения с Дональдом Трампом, и эти люди были доверительны. Это была агентура, которая работала на резидентуру внешней разведки КГБ в Нью-Йорке.

Как ведется разработка и обработка агентуры? Сначала ведется изучение, собирается как можно больше информации о человеке, потом она анализируется и решается вопрос, что с ним делать. В 70-е годы происходила его разработка, постепенное втягивание в отношения, сбор информации. И где-то к середине 80-х годов по результатам этой работы было принято решение, что пора наводить на него представителей резидентуры, то есть советских разведчиков, работающих в отделе №1 политической разведки (США и Канада). Там было несколько резидентур. Я работал в вашингтонской, а в это же время работа проводилась в нью-йоркской резидентуре. И с ним вышли на контакт представители резидентуры.

– И?

– И пошло-поехало. И все было хорошо.

– И он поехал в Советский Союз в 87-м году.

– Он поехал в Советский Союз. Причем что интересно? Ту работу, которую проводили с ним, – практически параллельно очень похожую работу проводил в Вашингтоне я. И цель была та же – вербовка агента для последующего внедрения в Белый Дом. Мы, конечно, не думали про президента США, но…

– Кого вы вербовали?

– Американца, который уже побывал до этого в Белом Доме на серьезной должности.

– Он попал снова в Белый Дом?

– Не случилось. Выборы произошли не так – не наш кандидат, скажем так, выиграл

– Но это серьезный человек был?

– Начальник отдела Белого Дома в свое время. Это серьезный человек.

– И вы его завербовали?

– И мы его завербовали (смеется).

– На чем вербовали? На каком-то особом отношении к Советскому Союзу или банально на деньгах?

– В 70-80-е годы на особом отношении вербовать уже… Это были не 30-е годы, это была не идеологическая основа.

– То есть только бабки?

– Бабки плюс сильный замес, что называлось, на морально-психологической основе. То есть были у людей серьезные проблемы с психикой. Ну, неординарные, скажем так, люди. Чем-то недовольные, где-то они считали себя ущемленными, где-то считали себя недооцененными. И вот на этом-то…

– Но деньги ходили приличные?

– Безусловно.

– Сколько платили такому человеку в год, например?

– Это зависит от его отдачи. Допустим, Олдрич Эймс получил в общей сложности, по-моему, около 3 млн. Но вы имейте в виду, что в то время это были большие деньги. Я вот, получая 30 тысяч долларов…

– В год?

– Нет. Для передачи агенту… Я должен был выстоять очередь у маленького окошка в здании ПГУ в Ясенево… Они были запечатаны, там не было никаких отпечатков пальцев. Это были чистые, нигде не засвеченные деньги. И когда мы с ними общались, перекладывали их туда-сюда, приходилось надевать перчатки, чтобы не оставить следов.

– Вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков.

– Совершенно верно. То есть 30 тысяч долларов – это были очень серьезные деньги. И для того, чтобы их получить, требовалась подпись не просто начальника Первого главного управления, а зампредседателя КГБ. Но поскольку Крючков был и начальником управления, и замом, было достаточно его подписи. А все, что больше, – это вообще чуть ли не [подпись] председателя. Вот такая ситуация. Значит, работа велась…

– Вы сказали только что фактически, что Дональд Трамп был завербован КГБ…

– Нет-нет-нет, Дмитрий, я этого не сказал. Придерживаемся деталей. С ним велась работа. В 87-м году он приехал [в СССР]. Что там происходило?

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Кремль сделал ошибку. Трампу надо было спокойно уйти из власти, и он бы четыре года продолжал раскачивать лодку. А теперь – все, он сбитый летчик

– Жил в гостинице "Интурист".

– В гостинице "Интурист", которая была прикрытием. Там описана вся эта схема. Она отработана.

– Все номера были под видеонаблюдением.

– Не все. Значит, прослушивание телефона – любой номер. Операция называлась "Сергей". Прослушивание номера – операция "Татьяна".

– (Смеется).

– Не каждый номер прослушивался. Но поскольку мы работали по американцам, мы имели приоритеты. Как это Маяковский писал? Датчанам, прочим шведам… Еще и в очередь тебя поставят… Такая операция называлась красивым именем "Ольга"… Сверлится дырка в стенке или в потолке, и оттуда ведется видеосъемка происходящего в номере. Так вообще считанные номера были оборудованы. То есть рассказы, что всех там снимали и так далее, – это бабушкины сказки. Но были некоторые успехи в этом деле. Правда, это уже второй главк, мы этим делом не занимались. Вообще я вам скажу так: вопреки расхожим разговорам о том, что там вся работа строилась на компромате, это совершенно не так. Во всяком случае в 70–80-е годы. Может быть, Второе управление этим и занималось, но у нас главное было расположить, привлечь. Называлось это charm offensive.

– "У нас" – это в Первом главном управлении КГБ СССР?

– Первое главное управление, да. ПГУ. Это значит "атака очарованием". Вот как это выглядело. Что еще могу вам сказать? Я-то своего приводил в Москву практически в то же самое время. Дональда вывезли в Москву в июле, по-моему, а я своего приводил в конце апреля. То есть один и тот же канал, один и тот же modus operandi… Один и тот же набор методов, средств и форм работы. После этого он вернулся в Соединенные Штаты и разразился платной статьей в трех крупных газетах США. И эти статьи были фактически скомпонованы из активных мероприятий внешней разведки КГБ, чему там были очень рады. Причем он опубликовал еще и на свои деньги. После этого с ним проводилась работа. Это называется "дальнейшее углубление взаимоотношений". Естественно, никто не думал и не предполагал, никому бы в голову не пришло, глядя на этого человека и на особенности его психики и менталитета, что когда-нибудь он станет президентом США. Это даже было не смешно… Я вам скажу так.

– А зачем с ним работали? Он был перспективный просто?

– Во-первых, человек шел на контакт. Тогда же совсем другие условия были. Это был последний всплеск, последний бой холодной войны… И там же провалы были. Были и успехи большие, но в 86 году из Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско – из всех трех резидентур – вышибли как минимум 95% оперсостава резидентуры. У нас в резидентуре осталось человека четыре, если не ошибаюсь. И ни одного дипломата среди них. Остались журналисты и пара человек, которые сидели в посольстве безвылазно. Всех выгнали после того, как была вскрыта агентурная сеть семейства Волкера, с которым до этого работали 17 лет. Высший пилотаж: 17 лет работали с человеком по каналам и по безличной связи. А завалили его не мы и не связь – его герлфренд, которой он все рассказывал о работе. Он с ней поссорился, и она пошла…

– Придурок.

– Первый раз пошла – ее послали нафиг, сказали: "А, ты на него злишься. Иди мирись". Но она уже в центральный аппарат написала. В общем, такая история. Короче говоря, агентуры практически нет – надо начинать с начала. Арманд Хаммер уже больной, его на руках в лифт заносили, когда он приезжал в Москву. А этот вроде перспективный, поддается влиянию, легко управляемый.

– Любит деньги.

– Любит деньги.

– Девушек.

– Ну, тогда он приехал чуть ли не на медовый месяц со своей женой. И поэтому никаких…

– Кстати, про жену Иванку. Это правда, что по линии отца Иванки были контакты с Трампом через чешскую спецслужбу.

– Это не Иванка. Ивана.

– Ивана. Да.

– Делали попытки, но вы понимаете, через тестя, через океан… Была попытка выхода чехов на него через несколько лет после свадьбы. Но она ничем не увенчалась. Как вышли, так и ушли обратно. У наших было более успешно. Потом рухнул Советский Союз, у него было пять или шесть банкротств, я уже не помню. И где-то накануне второго срока Ельцина одним из главных приоритетов российского руководства стал вывоз денег из страны и их отмывание. Это закончилось громадным скандалом в 1998-1999 годах, когда отмыли $7 млрд через Bank of New York. Прежде , чем они туда попали. И 20% этих денег были отмыты через Украину. И в этом активно участвовали тогда украинские спецслужбы, банковская система. Некоторые из банков, через которые проходило отмывание, до сих пор находятся в верхнем эшелоне политической элиты Украины. В общем, интересное было событие. Потом поняли в Москве, что не стоит рискованно отмывать деньги через банки – давайте попробуем через бизнесы. "Так у нас же есть такой бизнес. Это организация Трампа – Trump Organization. И пошло-поехало…

– Вы говорите, что вербовать надо было на на харизме, на умении войти в доверие. Вам всего этого не занимать. Я сейчас переживаю: вы несколько раз были у меня на дне рождения, там было много серьезных людей. Вы никого там случайно не подвербовали?

– (Смеются). Я на пенсии давно. Так что…

– Юрий Борисович, кстати, Трампа действительно спасали? Это правда, что его от банкротств спасали русские деньги?

– Исключительно. Вообще Трамп в значительной степени похож на Путина. То, что ты видишь, – это миф, виртуальный образ… Трамп сам себя создал, а Вову создали подконтрольные Кремлю средства массовой информации.

– Вы говорите Вову. Я скажу для наших зрителей, что Юрий Борисович – сокурсник Владимира Путина по Институту Андропова. Это главный институт, который воспитывал высший состав КГБ СССР.

– Нет. Не этот. Это был Краснознаменный институт КГБ СССР имени Андропова. Это то, что сейчас называется Академия внешней разведки. Прошу не путать с Высшей школой КГБ.

– Но это выше, чем Высшая школа.

– У нас практически не было сотрудников, которые ее закончили. Ее называли "школа дураков". Я помню только одного сотрудника, который ее закончил и говорил, что гордится этим. А остальных просто не брали из-за профнепригодности. А в Краснознаменный институт брали, как правило, выпускников элитных вузов Москвы. Ну, и потом – тренировка от одного до трех лет.

– Сколько вас тренировали?

– Мне дали третий язык с нуля, испанский. У меня было два диплома переводчика: французский, английский. Помимо диплома международного права. И зачем-то мне дали испанский. Считали, что в Америке это перспективно. Пришлось два года…

– А Путин сколько учился?

– Его за границу не планировали вообще. То есть его вообще не взяли в разведку. Он один год там оттрубил – и обратно фактически.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Так. Возвращаемся к Трампу. Можно ли утверждать, что Трамп являлся агентом КГБ и продолжает быть агентом ФСБ?

– Я вам дал определение, что такое агент. Ключевой момент – что человек понимает. Но этот человек может прикинуться идиотом и сказать: "А я не понимал, меня использовали втемную". Поэтому назовем его "особой неофициальной связью". Но в том, что он реально выполнял задания, до последнего момента… Он сейчас ошибку сделал. И Кремль сделал ошибку. Ему надо было спокойно уйти из власти, и он бы четыре года баламутил бы здесь воду, продолжал раскачивать лодку. Это очень нужно было бы Кремлю. И он продолжал бы получать очень большие деньги из Москвы. А теперь все, он сбитый летчик, непригоден. Но до последнего момента он продолжал выполнять эту функцию. Понимаете, у него ситуация критическая. Ему нужно выплатить огромные кредиты, долги. Помимо того, что он должен Deutsche Bank $300 млн.

Каждый человек рано или поздно достигает предела своей компетентности. Путин достиг предела своей компетентности в 80-е годы, когда его не взяли на должность опера внешней разведки КГБ

– Ему вроде простили уже? Мне бы столько дали и простили – я был бы счастлив.

– Да, многие бы согласились с вами (смеется). Но у него, говорят, еще около 900 миллиардов висят…

– Миллионов.

– Миллионов, пардон. И существуют серьезные подозрения, что держателем этого кредита является российская сторона. Вот поэтому человеку реально надо отрабатывать, иначе все – банкротство. У него нет столько кеша. Поэтому он так судорожно и мечется, как загнанная лошадь.

– Юрий Борисович, я обратил внимание, как при редких встречах с Путиным Трамп боялся на него поднять глаза. Вы обратили на это внимание?

– На это все обратили внимание. Это, опять-таки, провал, понимаете? Это проявление идиотской работы, которой отличаются спецслужбы Российской Федерации при президенте Путине. Это он сам утверждает, как ряженый, что он разведчик.

– А он не разведчик?

– Ну, я же вам говорю: его не взяли. По совокупности профессиональных и деловых качеств его туда не взяли.

– Профнепригодность. Это вы из зависти говорите. Учились вместе, а в результате он стал президентом России, а вы всего лишь резидентом в Соединенных Штатах. Наверное, вы ему завидуете втайне.

– Нет, нет. Чем бы я ни занимался, я пытался делать это нормально. Я не хотел быть троечником. Я всегда был отличником. У меня где-то в природе это все. Ну что ж делать? Отрицательный отбор. Это шутка над Россией, понимаете? Есть закон (его иногда законом Питера называют): каждый человек рано или поздно достигает предела своей компетентности. То есть Путин достиг предела своей компетентности в 80-е годы, когда его не взяли на должность опера внешней разведки КГБ. То есть тогда – вдумайтесь в это – требования к профессиональным качествам сотрудника, опера этого учреждения были выше, чем позже требования к президенту Российской Федерации.

– Юрий Борисович, но я за справедливость. Мы же не можем с вами отрицать тот факт, что Путин является блестящим, на мой взгляд, политиком международного класса? Мы можем к нему как угодно относиться. Для меня он враг и враг моей страны. Но то, что он строит всех остальных политиков во всем мире и позволяет себе с ними черт-те что, говорит о том, что он крут на сегодняшний день, наверное.

– Нет. Представьте час пик, трамвай, набитый людьми. Интеллигентные люди едут из какого-нибудь Звездного городка, с работы. В очечках, с портфельчиками. И вот какое-то полупьяное чмо с перочинным ножичком начинает куражиться. Мы же его не назовем блестящим политиком, который тут всех построит? Кого-то из российских художников, по-моему, Карла Брюллова, однажды спросили: "Почему вы так много рисуете смертей, о смертях известных людей?" И он сказал, что только смерть человека дает полный ответ на вопрос, стоило ли ему рождаться. По аналогии: величие государственного деятеля определяется государством, которое он оставляет после себя. Посмотрите, что он оставляет после себя. Вы помните, Ленин говорил про полезных идиотов на Западе?

– Угу.

– Путин – суперполезный идиот в России для самых реакционных кругов, которые можно только представить, на Западе. Тот удар, который он нанес по России за 20 лет своего правления, невосполнимый. Это, я считаю, один из последних ржавых гвоздей в гроб российского государства.

– Я с вами поспорю сейчас.

– Давай.

– Нанес удар, не нанес удар, но своего человека в президенты США провел.

– Ну что значит "провел"? Не провел. Его завалили. Он сам пришел. Сидели бы молча и не рыпались. Он пришел – и все было бы хорошо. Но они решили помочь, решили возобновить работу с агентом. В результате получилось как всегда.

– А он возобновил с ними работу?

– Ну, я же говорю, что человеку нужны были деньги. Вот говорят, есть компромат или нет… Есть компромат. И я считаю, что этот компромат – не мифические видеозаписи с писающими девушками, а документы о финансовых взаимоотношениях, которые показывают, что в него вливали по многим каналам, и конечным, так сказать, отправителем были или спецслужбы Российской Федерации, или бизнес-структуры, которые с ними связаны, или серые…

– Мыши.

– …дельцы от бизнеса, опять-таки связанные со спецслужбой РФ.

– Юрий Борисович, чего тогда стоит хваленое ЦРУ, если человек с такой репутацией становится президентом Соединенных Штатов и благополучно в течение четырех лет выполняет свои обязанности?

– Ну, во-первых, конкретный вопрос – конкретный ответ. ЦРУ к этому не имеет никакого отношения. Это разведывательная, а не контрразведывательная организация.

– Кто должен следить за этим?

– ФБР.

– Где в таком случае ФБР?

– Отвечаю. США – это не Россия. И посадить за шпионаж здесь можно только на основании неопровержимых прямых доказательств. Даже если выйдет сотрудник ФБР и скажет: "Мы установили, что он работает на спецслужбы России", – и это все, что он скажет, ФБР будет послано на фиг из американского суда. Например, Олдрича Эймса, Боба Хансона и так далее не сразу взяли, потому что потребовались долгие годы слежки за ними, чтобы добыть неопровержимые доказательства их связи со спецслужбами России. Так же и здесь.

В Америке можно посадить за хардкор-шпионаж. Вот вытащил человек авоську с секретными документами из ЦРУ – его повязали. Вот это – шпион. Или Джон Волкер, продавший коды Военно-морских сил США, – это шпион. Но американцы как-то до сих пор не понимают, что шпионы, которые были раньше у КГБ, в подметки не годятся такому оперативному контакту, как Трамп. Сдал Эймс где-то 25 агентов американских спецслужб в Москве – их расстреляли. И все. А этот четыре года проработал и работал бы дальше, если бы его не завалили активной работой российских спецслужб. Причем когда я говорю про российские спецслужбы, тут нужно понимать вот что: в компьютерной индустрии еще в начале 90-х годов появился термин "бутылочное горлышко", которым определялась скорость работы компьютера. Согласно этой теории, скорость компьютера определяться по самому слабому компоненту. Поставьте сейчас самые современные материнскую плату, память, процессор, но всуньте туда жесткий диск образца 92-го года – и компьютер будет работать как компьютер 1992 года…

Путин, видимо, выстроил систему так, как он видел это в Ленинградском областном управлении КГБ в то время. Значит, этим бутылочным горлышком является начальник, Путин. И он должен быть самым великим, самым умным. Но у него в помощниках люди, которые, как он считает, глупее него… Соберите в СВР или, допустим, в ФСБ одних Джеймсов Бондов и Штирлицев, но посадите над ними бледную моль, окурок – это будет организация бледной моли. Понимаете?

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Это вы Путина называете бледной молью и окурком?

– Ну, это не я – его так называли люди, которые его знали. По совокупности профессиональных, личных и деловых качеств, как говорится.

– Тем не менее бледная моль Путин сумела провести своего человека в президенты США, а американцы…

– Он сам…

– Хорошо. Сам зашел. Американцы в президенты России не сумели завести никого.

– Путин – лучше. Хотя американцы и не имеют к его вербовке никакого отношения. Смотрите, в США сейчас горячее время. Но я вам такую вещь скажу… Вы можете удивиться, но то, что произошло, ситуация со штурмом [Капитолия] – это триумф американской системы. Вы можете себе представить в России, чтобы президента страны, имеющего полную власть, которому подчиняются все спецслужбы, все правоохранительные органы, решившего разогнать парламент или протащить через 60 судов нужное ему решение, послали на фиг? Да никогда в жизни! То есть то, что произошло в США, – это величайший триумф американской системы. Теперь посмотрите на Путина. Он же, бедный, не знает, что ему теперь делать. Ему надо уходить, а уйти он не может… Он в страшной ситуации. Это шекспировская трагедия. Страна в очередной раз на грани развала, экономика, извините, в жопе, он тоже. И проблеска для него нет…

Акела (я имею в виду Путина), по моему мнению, не просто промахнулся, а уже лежит без зубов и еле хвостом шевелит, отгоняя от себя мух… Контроль за властью он полностью утратил

– Трампом после отставки спецслужбы США на предмет сотрудничества его с Россией будут заниматься?

– Безусловно. Напрасно он последнюю гастроль устроил… Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти – все было бы нормально. Тем более, что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и в народе была. Сейчас она просто рушится на глазах. Теперь он нарвался… Против него около восьми, если не ошибаюсь, расследований в Южном округе Нью-Йорка ведется. В основном по поводу налогов. Но одно дело – знаменательное. Это дело против Trump Organization по подозрению в создании преступной группировки. Туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из этого дела он может выйти с несколькими пожизненными заключениями без права на помилование.

Вот этому, кстати, и посвящена наша книга. Ребята, надо вернуться обратно, потому что это было зажевано… Пришло время собирать камни. Тем более, что в последних событиях опять Российская Федерация засветилась, в том числе и через Украину.

– Можно ли мне сейчас сказать, что в период президентства Трампа, вы несколько раз приезжали в Украину и занимались очень щепетильным поиском контактов спецслужб РФ с ближайшим окружением Трампа и лично с Трампом?

– Да…

– Мы можем об этом поговорить?

– Да. Книга – это итог… Как я уже сказал, у меня были личные знания по этому поводу. Но подтолкнули меня некоторые события, которые произошли на следующий же день после избрания Трампа президентом США. С тех пор я этим делом и занимался. Планировалось сначала выпустить сериал по этому поводу, но умные люди сказали: "Надо начинать с книги". И творческая судьба свела меня с господином Унгером. В результате появилась эта книга.

– Можем ли мы говорить о том, что именно вы сыграли едва ли не ключевую роль в судьбе Манафорта?

– Я боюсь таких слов. Но то, что я являюсь одним из самых осведомленных людей в отношении Трампа в Америке, – это так. Я говорил, как трудно посадить в США человека за шпионаж… Иногда трудно посадить главу мафии за то, что он – мафия. Поэтому садят за налоги… Манафорта посадили за налоги.

– Вы можете сейчас признать, вы приложили к этому руку?

– К его махинации с налогами?

– К посадке Манафорта.

– Ну нет. Я же не официальное лицо. Я никак не мог его садить.

– К тому, что были собраны необходимые доказательства.

– В меру скромных возможностей.

– Мы в Украине очень хорошо чувствуем, что Трампу мы не были нужны. Для Трампа слово "Украина" было пустым звуком. Он не помогал так, как мог бы помочь Украине. Будет ли Байден себя вести по отношению к Путину максимально жестко?

– Я бы на месте Байдена задумался. Почему? Потому что Россия находится в состоянии транзита, о котором я написал. И одна из этих статей, кстати, была опубликована на вашем ресурсе. Еще в феврале прошлого года.

– Транзит власти в России.

– От Путина к его преемникам. И по моему глубочайшему убеждению, в первых рядах тех, кто идет в преемники Путина, – это ФСБ в лице его высшего руководства. Я вам даже фамилию назову – это Николай Патрушев.

Акела (я имею в виду Путина), по моему мнению, не просто промахнулся, а уже лежит без зубов и еле хвостом шевелит, отгоняя от себя мух… Контроль за властью он полностью утратил, и у меня такое впечатление, что его главная задача – сделать так, чтобы ему "Новичок" не подсунули. А вы говорите "блестящий политик"… Блестящий политический деятель не так должен уходить из власти.

Так вот, люди, которые идут, – это те люди, которые дома взрывали в 99 году, которые Литвиненко травили. Последнее, что они сделали, – отравление Навального. Я в этом глубоко убежден. А сейчас пытаются оседлать Навального, чтобы на его спине, так сказать, въехать во власть…

– Навального отравили потому, что он мешает осуществить транзит власти?

– Совершенно верно. Они предполагали, что транзит может сопровождаться массовыми волнениями, как в Хабаровске, как в Беларуси. У них готовился человек… Я его называю Гапон-2.

– Кто?

– Да вы его знаете. Он интервью вам давал…

– Вы имеете в виду профессора Соловья?

– Да. Сливной бачок этой группы товарищей во главе с Патрушевым.

– Кто сливной бачок? Он же?

– Он же, да. Я могу доказать это, потому что некоторые вещи, которые он сливал, кстати, были направлены и против Украины. Этот слив мог идти только от ФСБ.

– А вы смотрели интервью профессора Соловья мне?

– Я уж не помню. По-моему, да. Да-да, смотрел, вспомнил.

– Он вам интересен?

– В каком плане? (Смеется). Я больше женщинами увлекаюсь.

– (Смеется). Я не об этом. То, что он говорит, вам интересно?

– Интересно. Потому что я знаю, как работает механизм. Я сам делал активные мероприятия по звуку. У меня была машина "Волга" в Советском Союзе, когда она начинала барахлить, я отдавал ее опытнейшему мастеру. Говорю: "Вова, послушай?" – "Включи двигатель". Я включаю, он говорит: "Это клапана стучат". Так что пусть говорят – я внимательно слушаю. Чем больше они говорят, тем хуже для них. Напрасно они такие говорливые.

– Понятно.

– Допустим, он вам рассказывал про то, что в Кремле планируют напасть на одну из стран Прибалтики и за пять дней ее захватить, потому что Трамп в это время парализует Пентагон. И тем самым будет разрушено НАТО. Или что в России будет проведена серия терактов с украинским следом и на основании этого Россия [направит] танки на Киев. И Макрон с Меркель поймут это… Кстати, он там про орден рассказывал, да?

– О, так вы хорошо смотрели.

– Да, я вспомнил. Я знаю этот орден. Вот это – плод этого ордена. Я его называю орденом геополитических мастурбаторов.

– (Смеется). О Боже!

– Это сила художественного образа. Я смотрел некоторое время назад итальянский фильм какого-то маститого режиссера. Италия, маленький провинциальный город после Второй мировой войны. И там дива голливудская с пышными формами красуется. В кинотеатре пустой зал, сидит стайка лоботрясов лет по 12, смотрят на эту даму и мастурбируют. Я увидел этот кадр и понял, что за орден… Представляю комнату в Кремле, висит карта мира, посредине Америка, и вот эти, значит, мужи сидят, мастурбируют и выдумывают планы о том, как они развалят НАТО…

– Профессор Соловей предлагал связать меня с этим орденом. Но я пока не связываюсь – побаиваюсь.

– Берегитесь. Я вам скажу так: после того, как вы проведете хоть один разговор с ними, появится справка о том, что Дмитрий Гордон завербован. Я тебе рассказывал, как Патрушев вербовал в Омане… И вся журналистская деятельность Дмитрия Гордона на компромате оказывается. Одно слово туда-сюда – "Так мы же с ним по телефону говорили, видите?".

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Внешнюю политику России я могу охарактеризовать двумя словами: она пыжится. Вернее, Путин пыжится. Он хочет, чтобы на него обращали внимание. И чем больше обращаешь внимание, тем больше он будет пыжиться

– (Смеется)…

– "Согласен на сотрудничество". Так что осторожнее.

– Байден будет жесток по отношению к Путину или нет?

– Давайте вернемся к серьезным вещам. Надо понять американцам и Байдену, что происходит в России, сколько еще протянет Путин, учитывая состояние его здоровья, и кто придет после него… Патрушев и сам болен. У него серьезные онкологические проблемы. Я имею в виду, старший Патрушев. Но они тащат младшего Патрушева. Генеральский сыночек… Это хуже, чем Дмитрий Ильич… то есть Дмитрий Анатольевич Медведев.

– Дмитрий Ильич лучше.

– (Смеется) Да. Что происходит и кто придет к власти? В любом случае Россию ждут смутные времена. Очень смутные. Путину уже практически капут. Он может по историческим меркам еще протянуть, сколько здоровье ему позволит. Но он силовой аппарат контролирует только в той мере, в которой позволяет изолированный условный бункер. По периметру он охраняется, враг не может туда зайти (имею в виду заговорщиков) и принести с собой "Новичок". То есть такой статус-кво. Теперь…

Я не вижу [в России] майдана, не вижу прогрессивной общественности, позитивного движения, которое могло бы смести эту банду и привести к власти нормальных людей. Я практически уверен, что, когда Путин уйдет, ему на смену придет ставленник ФСБ. Ну просто других нет. И что делать в этих условиях Байдену? Давить сейчас санкциями Путина? Да что Путина давить? Он уже и так еле дышит. Но это может помочь ФСБ прийти к власти. И США им помогут. Это было бы глупо. Исходя из изложенного, я думаю, что Соединенным Штатам нужно решить вопрос с Россией на стратегическую перспективу. Россия обречена как страна и как цивилизация. Я вам объясню одним примером. В середине 80-х, когда я работал в ПГУ, одним из основных направлений была научно-техническая разведка. Воровали новейшие образцы, технологии на Западе. Так вот: 80% оных пылились на полках в разведслужбе, потому что промышленность страны была настолько отсталой от Запада, что просто не могла использовать эти новинки. Это все равно, что дать каким-нибудь племенам в Амазонии iPhone. И что они будут с ним делать?

– Сказать: "Повторите".

– Да. С тех пор ситуация ухудшилась. Путин, как я пытаюсь вам уже несколько раз подчеркнуть, с моей точки зрения, сыграл колоссальную роль в нанесении одного из последних ударов по стране. Поэтому американцам стоит ждать, что придет на место Путина дабл-Путин… Поэтому можно этот чумной барак обнести [забором] в военном плане… Они это уже делают: мобильные силы, ядерные силы быстрого развертывания, которые они сейчас делают в рамках корпуса морской пехоты. Нужно снять те тормоза, которые поставил на это все Трамп за четыре года правления, и все реализовать. И пусть они там выясняют отношения.

Внешнюю политику России я могу охарактеризовать двумя словами: она пыжится. Вернее, Путин пыжится. Он хочет, чтобы на него обращали внимание. И чем больше обращаешь внимание, тем больше он будет пыжиться. Он будет выеживаться, делать пальцы веером.

– Чтобы не сказать хуже.

– Да. Обнести это все и забыть. Как? Иметь контакты на уровне высших военных, дипломатических представителей – и все. Как с Северной Кореей примерно.

– Юрий Борисович, для Украины Трамп лучше, чем Байден? Или Байден лучше Трампа?

– Про Трампа вы сами сказали. Кстати, когда я приезжал в Киев, был просто поражен непонятной любовью к Трампу среди представителей киевского бомонда. Трампу – вы правильно сказали – была пофиг Украина, да и все остальное, кроме его Trump Organization и его лично. Он вляпался… Вова помог ему с вмешательством в выборы, которые зафиксировали 17 разведывательных агентств США. Он вляпался в эту историю с Путиным, косвенно вляпался в Украину. И то, что он разрешил поставить Javelin в Украину, – он это сделал, чтобы потом иметь возможность потом напомнить об этом, когда на него в очередной раз будут наезжать, что он путинский агент. Кстати, вы знаете, как он поставил Javelin? Поставить-то он поставил, но украинские военнослужащие не могут, по-моему, до сих пор ими распоряжаться. Они лежат под большим амбарным замком и под присмотром американцев. То есть вроде и поставил… Вот такие дела…

– Байден будет лучше для Украины?

– Отвечу как в Одессе: это в значительной степени зависит от украинской власти. С НАТО сложно, потому что страны, у которых есть территориальные споры, в НАТО не принимаются. Но у американцев есть такой вид соглашений с конкретными странами, который называется договором в области национальной безопасности. Такие договоры есть с Тайванем, с Австралией, Южной Кореей, Японией, Коста-Рикой. Согласно этим договорам, если эти страны подвергаются нападению, Соединенные Штаты отвечают и приходят на помощь. И Соединенные Штаты относятся к этому делу очень серьезно. Это был источник постоянного напряжения до совсем недалекого прошлого. Когда Соединенные Штаты и Китай были чуть ли не на грани военной конфронтации из-за Тайваня. Украина вполне могла бы добиваться этого, и это было бы блестящей перспективой для Украины. Но есть группа людей в Украине, старый бомонд, который считает, что они самые хитрые…

– Что американцы – лохи, да?

– Ну естественно. Они же тупые, да? "А мы развернемся и втихаря нефтепродукты импортируем на пару миллиардов из Москвы". А американцы не совсем лохи. Они все видят. То есть Америке и Украине нужно иметь в Киеве власть, с которой можно серьезно разговаривать, людей, которые подготовлены для управления страной. И не ворушников, скажем так.

– Это вы намекаете на что-то?

– Я намекаю, да. Открытым текстом. Ну сколько же можно экспериментировать над страной? Кто последние президенты Украины? Патологический бездельник без царя в голове, его сменяет дважды не судимый урка, потом приходит барыга и наконец – веселые ребята. Ну хорошо. Очень люблю "Квартал", смотрю "Однажды под Полтавой". С упоением. Но каждый должен заниматься своим делом. Над Украиной проводится чудовищный эксперимент, я бы сказал не менее 10 лет. Украине нужна ответственная, профессиональная власть, которая могла бы договариваться. Потому что в нынешнем виде с Украиной трудно договариваться, практически невозможно. Если будет такая власть, то лучшей администрации, чем Трамп, трудно найти…

– … чем Байден.

– Да, пардон. Потому что, у Байдена несоизмеримо больше опыта во внешней политике. Люди, которых он назначает, – Энтони Блинкен… Господа, ну кто вам еще нужен? У Блинкена предки из Киева. Ну кто же еще может понять проблемы Украины и ее чаяния?

– Может Блинкен лично поучаствовать в переговорах Украины и России в будапештском формате?

– Ну, понимаете, это будет гадание на кофейной гуще.

– Но он может лично что-то сделать для Украины?

– Конечно, может. Госсекретарь США – как же не может? Я знаю, что сейчас начнется. Сейчас пойдет делегация "от нашего стола к вашему", в Вашингтон, будут искать заходы в Ланжерон через задний проход, через боковую дверь. И опять это все превратится в бардак. Понимаете? Это всегда превращается в провалы. Американцы говорят: должны работать институты.

– Да.

– И ситуация нынешняя показывает, что на Украине… в Украине, простите… они совсем не работают… Хотя, помню, отец купил мне "Кобзарь" [Тараса Шевченко]. И по вечерам мы перед сном читали. И я как сейчас помню, с шестилетнего возраста: "Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого…"

– "На Вкраїні милій".

– Да. "На Вкраїні", – сказал классик украинской литературы.

– Ну ошибся. С кем не бывает?

– Я хотел бы прочитать эту докторскую диссертацию или кандидатскую, где утверждается, что должно быть "в". На английском языке есть определенный артикль the, который ставится иногда перед словами. Возьмите название любой страны: Russia, France и так далее. Они без артикля.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Украина – с артиклем.

– The Ukraine и The United States (в действительности на английском языке название Украины пишется без артикля – Ukraine. – "ГОРДОН"). Две страны. Я никогда не слышал, чтобы американцы бились в истерике и кричали: "А почему мы? Почему нас унижают? Почему нам артикль ставят? Как лингвист (я считаю себя все-таки лингвистом) хочу сказать, когда народ начинает чрезмерно обращать внимание на чистоту языка, – это свидетельство упадка. Однозначно. Я наблюдал это во Франции, в Англии. Это все называется отвлечением внимания, вместо того, чтобы бороться и строить страну и бороться с реальной коррупцией…

За время правления Путина его спецслужбы провалились больше, чем советские спецслужбы за все время их существования

– Юрий Борисович, по поводу Энтони Блинкена. Если все сложится хорошо, благодаря его помощи, а в его лице – помощи США, Украина может рассчитывать на возврат Крыма и Донбасса?

– Это сложный вопрос, который зависит от целой комбинации фактов. Прежде всего – от состояния России. Поскольку, согласно моему стратегическому видению, в России будет все хуже и хуже. Сколько продержатся те, которые придут к власти в результате транзита, – тоже [непонятно], потому что если жахнут по ним всеми санкциями, то мало не покажется, и они долго не продержатся. И кто в конце концов придет к власти, Бог его знает.

Есть шансы… Если бы нам в середине 80-х кто-то сказал, что через шесть лет [страны Балтии] станут независимыми, даже не смеялись бы над этим. Есть реальные абсолютно шансы. То же самое с Донбассом. Но опять-таки, нужно не ждать, пока американские пехотинцы приедут и будут выбивать сепаратистов оттуда, отсюда и так далее. Вы посмотрите на события в Карабахе.

– Да.

– Мы не будем говорить о том, кто прав, кто виноват, кто там был раньше. Азербайджан считает, что у него забрали территорию после развала Советского Союза, да?

– Да.

– И он ее вернул. Он к этому готовился достаточно долго и подготовился. И нанес удар. А в Украине опять начинается… Я помню, у вас предыдущий генеральный прокурор – человек со всегда блестящими глазами. И я помню, когда господин Порошенко только стал президентом, на одном из ток-шоу этот генпрокурор с блестящими глазами рассказывал, что "мы сделаем это как в Югославии – танковым ударом". Ну и где этот удар? Где этот генеральный прокурор? Все ушло в свисток.

– Нет генерального прокурора – нет и танкового удара.

– Да, надо вернуть его обратно, согласен.

– Юрий Борисович, Алексей Навальный собирается 17 января прилететь рейсом авиакомпании "Победа" из Берлина в Москву.

– Да, слышал.

– Что дальше?

– Я глубоко убежден, что его травили те, кто собирается прийти на смену Путину.

– Так.

– Не получилось. В очередной раз. Вообще за время правления Путина его спецслужбы провалились больше, чем советские спецслужбы за все время их существования.

– Вы так не проваливались.

– Да никогда в жизни. Что вы?! Если и проваливались, то были конкретные причины. А тут головотяпство в основном. Что дальше делать? Мое глубокое убеждение, его хотят оседлать. То ли сделать ему вербовочное предложение, то ли на дурака попытаться использовать. В принципе, это был бы блестящий вариант. Для Запада он приемлем, и [люди] за его спиной надеялись бы, что они будут за ниточки дергать. Вижу в этом деле большое "но": личность самого Навального. Я сомневаюсь, что он позволит таким образом собой манипулировать. Исходя из этого, он становится им ненужным после того, как откажется играть с ними в одну игру. И здесь возникает большая опасность, что им придет в голову попробовать превратить его в сакральную жертву. Я снимаю шляпу перед этим человеком, у которого есть мужество после всего, что случилось, вернуться. Очень мало людей бы сделали так на его месте. Хотя с другой стороны, я его не вижу политиком по большому счету.

– Вы его президентом не видите?

– В России после Путина кто угодно может быть президентом. Я серьезно говорю… Когда Путин стал президентом, одним из первых вопросов на пресс-конференции был Who is mr. Putin? Навального-то хоть знают. В начале XX века в Соединенных Штатах были макрейкеры, то есть разгребатели грязи. Это люди, которые делают то, что сейчас делает Навальный. Они вскрывали коррупцию и прочие неблаговидные вещи. Ну окей, это хорошо. А дальше-то что?

– Давайте я вам поставлю вопрос иначе. Вы – действующий сотрудник спецслужб. 17 января приезжает Навальный – что вы делаете?

– Ничего не делаю.

– Запускаете его в Россию?

– Ничего не делаю. Я считаю, что стратегически не надо лезть в Россию. То есть нанести больший удар по России, чем это может…

– Нет-нет. Вы – сотрудник российских спецслужб.

– Российских? Хорошо. Подхожу к господину Навальному и делаю ему предложение: вешаю лапшу на уши, что есть группа патриотически настроенных офицеров спецслужб среднего звена, которым это все осточертело, которые понимают, что надо с этим делом кончать. "Давайте сделаем это вместе во имя России"…

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Мне кажется, что за вами появился разведчик.

– Возможно.

– И не один (смеется).

– Вот так бы я ему сказал."Давай спасать страну, давай спасать цивилизацию. Мы согласны со всем, что ты делаешь, – давай уберем этих негодяев, но давай сделаем вместе, потому что где это народное движение, на которое ты хотел бы опереться? Нет его. Мы – реально единственная сила".

– Как вы думаете, Навального будут встречать сотни тысяч россиян? Или нет?

– Думаю, что нет. Но его однозначно будут встречать люди в шляпах из наружного наблюдения. Я думаю, это будет интересно.

– Его объявили в розыск. Вариант, что его повяжут прямо при выходе из самолета, возможен?

– Да, могут, конечно. Уже ведь сказали, что он подло, нагло, в нарушение закона скрывался в Германии. Имел наглость выехать на лечение.

– Нет, чтобы умереть спокойно, да? Так еще и поехал лечиться.

– Надо наказывать за это. Однозначно. Вообще, конечно, идиотизм невероятный. Это знак качества нынешнего режима. И чем дальше, тем лучше.

Сила разведки – это интеллект. Мы не рыцари плаща и кинжала, это постыдное прошлое. Если ума нет – начинаются отравления, убийства и так далее. Отвечая на ваш вопрос – я бы не довел до состояния, когда Навального надо травить

– Вы бы дотравили до конца, если бы задача стояла?

– Вы не поверите.

– (Смеется).

– Когда я учился, у нас были еще люди, которые участвовали в отравлениях. Вернее, не в отравлениях, а в убийствах. Один из них – Иосиф Григулевич.

– Да, знаменитый человек. Он с Югославией имел дело, да? С Албанией…

– С чем он только ни имел… Закончил он тем, что сам себя сделал послом Коста-Рики в Ватикане. Нам все это рассказывали. Он делился воспоминаниями, он учил нас, как надо работать, а как не надо. Но никто никогда нам не рассказывал о том, что он участвовал в организации убийства Троцкого. Это было табу даже для нас. А эти убийства нам объясняли так: "Ну что делать? Вот такой режим, понимаете? Давайте забудем". Нам говорили: "Ребята, у вас есть два оружия. Ваш мозг и авторучка". Тогда не было компьютера…

– Стреляющая?

– Нет, обычная шариковая ручка. То есть сила разведки – это интеллект. Но мы не рыцари плаща и кинжала. Это постыдное прошлое, понимаете? Там, где начинаются убийства и отравления, кончается интеллект. То есть ума нет – и начинаются отравления, убийства и так далее. Отвечая на ваш вопрос – я бы не довел до состояния, когда надо травить. Это первое.

Второе: это для меня проявление идиотизма. Окей, с "Новичком" засветились со Скрипалями. Видимо, орудие убийства недоработано. Ну на фига же вы опять с ним лезете, причем в такой high-профайл?! Не бомжа же они полезли травить.

– Деградация.

– Полная деградация. Как баран – раз! два! – лбом об стенку. Кошмар просто. Нет слов. И эти люди хотят заменить Путина. Окей, Россия, я тебя поздравляю.

– Юрий Борисович, я хочу вас поблагодарить в очередной раз за интереснейшее интервью. Держитесь.

– Да, мы с этим справимся.

– Тяжело вам приходится.

– Это способ разрешения проблем и выход в развитии на более высокий уровень.

– Ну, и мы вас не подведем.

– Окей. Жду. Если все будет нормально, приеду с очередным визитом.

– Ждем.

– Будем расследовать Байдена (смеются).

– Заманчивая перспектива.

– Я шучу (на всякий случай)!

– Спасибо вам большое.

– Всего вам хорошего, Дмитрий Ильич. Всего вам хорошего.

ВИДЕО