Экс-разведчик КГБ Швец: Со страшной силой шумит только одна протрамповская социальная группа – русскоязычные эмигранты Америки

Штурм Капитолия 6 января 2021 года – событие, которое потрясло США. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал проживающий в Соединенных Штатах экс-разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Он отметил, что выборы президента США состоялись.

"На всех уровнях даже республиканцы признали победу [демократа Джо] Байдена. Народ в целом успокоился. Есть только одна социальная группа населения в этой стране, по моим наблюдениям, которая пребывает в экзальтированном, взвинченном состоянии и шумит со страшной силой. Это группа русскоязычных эмигрантов Америки", – сказал Швец.

Экс-разведчик пояснил, что люди "с нормальным образованием", которые смогли устроиться и реализовать себя в в США, спокойны.

"Но чем ниже образование, чем меньше устроены, тем они более агрессивны и протрамповски настроены. Здешние эксперты объясняют, что значительная часть русской эмиграции – это так называемая колбасная эмиграция, которая в силу особенностей своего менталитета, психотипа подвластна внешним манипуляциям", – добавил Швец.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин. Читайте полный текст интервью

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 13 января Палата представителей проголосовала за эту резолюцию: она получила поддержку большинства конгрессменов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.