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Экс-разведчик КГБ Швец: Кремль сделал ошибку, Трампу надо было спокойно уйти, и он бы четыре года раскачивал лодку. А теперь он сбитый летчик

Бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец считает, что у экс-президента США Дональда Трампа "критическая ситуация". Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
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Каденция Трампа завершилась 20 января
Каденция Трампа завершилась 20 января
Фото: EPA

Кремлю было бы выгодно, если бы экс-президент США ушел с должности без инцидентов. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

"В том, что он реально выполнял задания, до последнего момента… Он сейчас ошибку сделал. И Кремль сделал ошибку. Ему надо было спокойно уйти из власти, и он бы четыре года баламутил бы здесь воду, продолжал раскачивать лодку. Это очень нужно было бы Кремлю. И он продолжал бы получать очень большие деньги из Москвы. А теперь все, он сбитый летчик, непригоден. Но до последнего момента он продолжал выполнять эту функцию. Понимаете, у него ситуация критическая. Ему нужно выплатить огромные кредиты, долги. Помимо того, что он должен Deutsche Bank $300 млн. [...] У него, говорят, еще около 900 миллионов, пардон. И существуют серьезные подозрения, что держателем этого кредита является российская сторона. Вот поэтому человеку реально надо отрабатывать, иначе все – банкротство. У него нет столько кеша. Поэтому он так судорожно и мечется, как загнанная лошадь", – сказал Швец.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

Трамп стал президентом США в 2017 году, его каденция завершилась 20 января 2021 года, когда в должность главы Белого дома вступил Джо Байден.

Еще в августе 2016 года The New York Times писала, что долги компаний, которыми владеет миллиардер Трамп, составляют не менее $650 млн, хотя он официально заявлял о кредитной задолженности в $315 млн.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. Однако если Трамп будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

Резолюцию передали в Сенат 25 января.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Кремль, Конгресс США, Дональд Трамп, Юрий Швец
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