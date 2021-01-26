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Сокурсник Путина Швец: Сверлится дырка в потолке "Интуриста" и ведется видеосъемка номера. Такая операция в КГБ называлась красивым именем "Ольга"

В эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец рассказал, что операции по прослушиванию спецслужбами назывались именами: "Ольга", "Сергей", "Татьяна".

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Швец об "Интуристе": Не каждый номер прослушивался
Швец об "Интуристе": Не каждый номер прослушивался
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во времена Советского Союза спецслужбы прослушивали иностранцев в гостиницах "Интурист". Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сообщил бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

"Прослушивание телефона – любой номер. Операция называлась "Сергей". Прослушивание номера – операция "Татьяна". Не каждый номер прослушивался. Но поскольку мы работали по американцам, мы имели приоритеты... Такая операция называлась красивым именем "Ольга"… Сверлится дырка в стенке или в потолке, и оттуда ведется видеосъемка происходящего в номере. Так вообще считанные номера были оборудованы. То есть рассказы, что всех там снимали и так далее, – это бабушкины сказки", – сказал разведчик.

Он отметил, что в "Интуристе" во время визита в СССР в 1987 году останавливался Дональд Трамп, теперь уже бывший президент США.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Дмитрий Гордон, СССР, шпионаж, телефоны, КГБ, разведчики, Дональд Трамп, спецслужбы, Юрий Швец, иностранцы, гостиница
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