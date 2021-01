"Мы решили восполнить недостаток прокурора Мюллера". Сокурсник Путина Швец 26 января презентует в США книгу о связях Трампа с КГБ

Сокурсник президента РФ Владимира Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец совместно с американским журналистом Крегом Угнером написал книгу о связях экс-президента США Дональда Трампа с советскими и российскими спецслужбами.

Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Книгу Швец представит в США сегодня.

Говоря о том, можно ли считать Трампа агентом КГБ и ФСБ, Швец отметил, что "агент – это человек, который понимает, что работает на внешнюю разведку, например, Советского Союза или России, и сознательно выполняет ее задания".

"Я думаю, что Дональд Трамп полностью соответствовал этому определению, особенно начиная где-то с середины 2000-х годов", – сказал Швец.

Он заявил, что в книге описано его расследование возможных связей Трампа со спецслужбами.

"По моим данным, которые опубликованы в книге… Я внесу уточнение: книгу фактически дописал Крег Унгер. Называется она "Кремлевский компромат". Это как бы описание моего расследования о связях Трампа с советскими и российскими спецслужбами. Это известный автор в США, он до этого написал такие книги, как House of Trump, House of Putin. Обе книги были бестселлерами, входили в топ-пятерку The New York Times. Главная задача и моего расследования, и его описания состояла в том, чтобы сделать то, что не сделал специальный прокурор [Роберт] Мюллер. Он был назначен, чтобы расследовать вопрос о связях Трампа с Россией, но своей миссии не выполнил, потому что он напрочь сделал вид, что… Ну, в общем, он проигнорировал весь контрразведывательный аспект этих взаимоотношений и сфокусировался на второстепенных криминальных аспектах некоторых лиц из окружения Трампа. Мы решили восполнить, значит, этот недостаток. И этому, собственно говоря, и посвящена эта книга", – рассказал экс-разведчик.

Он утверждает, что "корни связи и контактов Дональда Трампа с агентурой внешней разведки КГБ уходят аж в 70-е годы и связаны с ненькой Украиной. А еще точнее – со славным городом Одессой".

"Если вы помните, при администрации Никсона (по-моему, это было в начале 70-х) были приняты поправки Джексона-Веника. Они резко затормозили развитие экономических и торговых отношений между двумя странами. Из-за того, что советские власти не допускали эмиграцию из страны. Брежнев вынужден был разрешить эмиграцию – и люди поехали. Значительная часть ехала из Одессы. Комитет госбезопасности не преминул воспользоваться этим каналом для того, чтобы задвинуть свою агентуру. Посылали туда людей с криминальным прошлым, со связями в криминальной среде, чтобы развить их в Соединенных Штатах. И практически к каждому подходили с шантажом, с предложением, от которого было трудно отказаться. Или ты подписываешь бумагу о согласии сотрудничать с КГБ, или ты никуда не едешь. И как мне сказали люди, которые работали тогда на этом канале, которым я просто не могу не верить, 90% отъезжающих такие бумаги подписывали. Большинство из них, оказавшись за пределами Советского Союза, тут же об этом забывали, как о кошмарном сне. Но было небольшое количество людей, которые, внезапно оказавшись в США или Израиле, воспылали большой любовью к СССР и его представителям в виде посольства. И вот внезапно они начинают развивать большой бизнес с Советским Союзом, который, естественно, шел через КГБ. Это случилось и с Дональдом Трампом", – сказал Швец.

По его данным, как минимум двое таких эмигрантов установили отношения с Трампом.

"Это была агентура, которая работала на резидентуру внешней разведки КГБ в Нью-Йорке. [...] И пошло-поехало. И все было хорошо. [Трамп] поехал в Советский Союз [в 1987 году]", – добавил экс-разведчик.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полный текст интервью

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела были возбуждены против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и советника президента Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным.

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования.

24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также команда Мюллера, по словам Барра, не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп заявил, что доклад полностью оправдывает его.

Сокращенную версию доклада Мюллера минюст США опубликовал 18 апреля. В обнародованном докладе засекречены фрагменты, публикация которых, по данным ведомства, могла навредить национальным интересам США. 16 мая суд округа Колумбия предписал министерству юстиции обнародовать ранее засекреченные фрагменты из доклада Мюллера. 24 июля Мюллер предположил, что против Трампа можно будет выдвинуть обвинения, когда он покинет Белый дом.