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Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым призвал бизнес Азербайджана принять участие в создании крупных концессионных инфраструктурных проектов в Украине.

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Зеленский обсудил с Алиевым строительство дорог в Украине
Зеленский обсудил с Алиевым строительство дорог в Украине
Фото: president.gov.ua

Украина и Азербайджан должны увеличить товарооборот и присутствие украинского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского – в Украине. Об этом сегодня после переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

Главы государств отметили, что товарооборот между странами в прошлом году составил около $900 млн, стороны высказали заинтересованность в расширении сотрудничества в энергетической, транспортной сферах и в сельском хозяйстве, активизации взаимного инвестирования.

Зеленский напомнил, что в Украине начинается масштабная приватизация и есть возможность создания крупных концессионных инфраструктурных проектов.

"Мы договорились с господином президентом о том, что в начале следующего года обязательно создадим не просто рабочую группу, а настоящую команду людей, которая приедет от имени президента Азербайджана в Украину и предметно посмотрит все те объекты, возможности, предприятия, по которым мы можем вместе работать", – сказал украинский президент. 

Он также отметил, что у Украины большие планы по строительству дорог, а "украинцы нуждаются в качественной логистике". Он пригласил азербайджанские компании инвестировать в развитие качественной дорожной инфраструктуры в Украине.

Сегодня Зеленский прибыл в Баку. Он обсудил с Алиевым региональную и национальную безопасность, прежде всего в контексте войны на востоке Украины и нагорно-карабахского конфликта.

Теги: Украина, бизнес, Азербайджан, переговоры, приватизация, товарооборот, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский, инфраструктура
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