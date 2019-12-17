Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым призвал бизнес Азербайджана принять участие в создании крупных концессионных инфраструктурных проектов в Украине.

Украина и Азербайджан должны увеличить товарооборот и присутствие украинского бизнеса в Азербайджане и азербайджанского – в Украине. Об этом сегодня после переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

Главы государств отметили, что товарооборот между странами в прошлом году составил около $900 млн, стороны высказали заинтересованность в расширении сотрудничества в энергетической, транспортной сферах и в сельском хозяйстве, активизации взаимного инвестирования.

Зеленский напомнил, что в Украине начинается масштабная приватизация и есть возможность создания крупных концессионных инфраструктурных проектов.

"Мы договорились с господином президентом о том, что в начале следующего года обязательно создадим не просто рабочую группу, а настоящую команду людей, которая приедет от имени президента Азербайджана в Украину и предметно посмотрит все те объекты, возможности, предприятия, по которым мы можем вместе работать", – сказал украинский президент.

Он также отметил, что у Украины большие планы по строительству дорог, а "украинцы нуждаются в качественной логистике". Он пригласил азербайджанские компании инвестировать в развитие качественной дорожной инфраструктуры в Украине.

Сегодня Зеленский прибыл в Баку. Он обсудил с Алиевым региональную и национальную безопасность, прежде всего в контексте войны на востоке Украины и нагорно-карабахского конфликта.