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Зеленский изменил состав Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета реформ восемь человек, в том числе главу Нацбанка Кирилла Шевченко, заместителей главы Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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Зеленский обновил персональный состав Нацсовета реформ
Зеленский обновил персональный состав Нацсовета реформ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал указ №34/2021 об изменениях в составе Национального совета реформ. 

Согласно документу, президент ввел в состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, четырех человек:

  • президента общественной организации CEO Club Сергея Галайчука (по согласию);
  • заместителей главы Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко;
  • главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко (по согласию). 

Еще четырех человек он ввел в состав членов Нацсовета, которые приглашаются на заседания для рассмотрения отдельных вопросов. Это: 

  • первый замминистра энергетики Юрий Витренко (сейчас он и.о. министра энергетики);
  • министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;
  • министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко;
  • министр образования и науки Сергей Шкарлет. 

Также Зеленский вывел из состава Нацсовета экс-главу НБУ Якова Смолия, замминистра образования и науки Любомиру Мандзий, экс-замминистра энергетики Ольгу Буславец, экс-министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, представительницу общественного союза CEO Club Лану Синичкину и бывшую замглавы ОПУ Юлию Ковалив. 

Указ начинает действовать с момента его опубликования. 

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.

7 мая 2020 года Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. 23 июня президент утвердил персональный состав Нацсовета.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Национальный совет реформ, Юрий Витренко, Игорь Жовква, Роман Лещенко, Юлия Лапутина, Сергей Шкарлет, Кирилл Шевченко
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