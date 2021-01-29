Зеленский изменил состав Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал указ №34/2021 об изменениях в составе Национального совета реформ.
Согласно документу, президент ввел в состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, четырех человек:
Еще четырех человек он ввел в состав членов Нацсовета, которые приглашаются на заседания для рассмотрения отдельных вопросов. Это:
Также Зеленский вывел из состава Нацсовета экс-главу НБУ Якова Смолия, замминистра образования и науки Любомиру Мандзий, экс-замминистра энергетики Ольгу Буславец, экс-министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, представительницу общественного союза CEO Club Лану Синичкину и бывшую замглавы ОПУ Юлию Ковалив.
Указ начинает действовать с момента его опубликования.
Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.
7 мая 2020 года Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. 23 июня президент утвердил персональный состав Нацсовета.