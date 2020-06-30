В Евросоюзе отменяют ограничения на въезд из 14 стран, в Украине провели заседание Нацсовета реформ. Главное за день

Евросоюз снимает ограничения на въезд из 14 стран

Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС отменить с 1 июля введенные из-за коронавируса ограничения на въезд граждан из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Относительно Китая есть оговорка.

После длительного перерыва провели заседание Нацсовета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ, который не функционировал с 2018 года. В числе изменений, которые нужны сейчас стране, глава государства упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, приватизацию. Поднимался также вопрос таможни.

В Украине снова растет число больных COVID-19

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 706 человек, общее число случаев COVID-19 достигло 44 334.

Самый высокий показатель фиксируется во Львовской области – 5435 случаев, в связи с чем в регионе продлили карантин еще на неделю, до 7 июля.

Карантин также ужесточили в Тернополе.

Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, условиям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей и Киев.

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.

В Польше озвучили результаты первого тура выборов президента

Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что в первом туре выборов президента действующий глава государства Анджей Дуда получил 43,50% голосов, а его главный конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 30,46%. Второй тур назначен на 12 июля.

Трех нападавших на Найема оправдали

Шевченковский райсуд Киева оправдал Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова и Магомеда-Салиха Саитова, которые проходили по делу о нападении в 2018 году на тогдашнего нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафу Найема.

Сам Найем проинформировал, что по четвертому фигуранту дела о нападении суд продолжается.

В Беларуси из президентской гонки выбыл один претендент

Бывший белорусский дипломат Валерий Цепкало, который намеревался бороться за должность президента, выбыл из предвыборной гонки после того, как ЦИК признал действительными только 75 тыс. из необходимых 100 тыс. подписей в его поддержку. Борьбу за должность продолжат шесть кандидатов.