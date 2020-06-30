ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Евросоюзе отменяют ограничения на въезд из 14 стран, в Украине провели заседание Нацсовета реформ. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 30 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главные события дня
Главные события дня
Фото: pixabay.com, president.gov.ua

Евросоюз снимает ограничения на въезд из 14 стран

Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС отменить с 1 июля введенные из-за коронавируса ограничения на въезд граждан из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Относительно Китая есть оговорка.

После длительного перерыва провели заседание Нацсовета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ, который не функционировал с 2018 года. В числе изменений, которые нужны сейчас стране, глава государства упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, приватизацию. Поднимался также вопрос таможни.

В Украине снова растет число больных COVID-19

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 706 человек, общее число случаев COVID-19 достигло 44 334.

Самый высокий показатель фиксируется во Львовской области – 5435 случаев, в связи с чем в регионе продлили карантин еще на неделю, до 7 июля.

Карантин также ужесточили в Тернополе.

Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, условиям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей и Киев.

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.

В Польше озвучили результаты первого тура выборов президента

Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что в первом туре выборов президента действующий глава государства Анджей Дуда получил 43,50% голосов, а его главный конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 30,46%. Второй тур назначен на 12 июля.

Трех нападавших на Найема оправдали

Шевченковский райсуд Киева оправдал Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова и Магомеда-Салиха Саитова, которые проходили по делу о нападении в 2018 году на тогдашнего нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафу Найема.

Сам Найем проинформировал, что по четвертому фигуранту дела о нападении суд продолжается.

В Беларуси из президентской гонки выбыл один претендент

Бывший белорусский дипломат Валерий Цепкало, который намеревался бороться за должность президента, выбыл из предвыборной гонки после того, как ЦИК признал действительными только 75 тыс. из необходимых 100 тыс. подписей в его поддержку. Борьбу за должность продолжат шесть кандидатов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS