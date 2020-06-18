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Зеленский на саммите "Восточного партнерства" поднимет вопрос перспектив членства Украины в ЕС

На саммите "Восточного партнерства" президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить координацию усилий при реагировании на распространение пандемии COVID-19.

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Зеленский примет участие в саммите "Восточного партнерства"
Зеленский примет участие в саммите "Восточного партнерства"
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Игорь Жовква заявил, что на саммите "Восточного партнерства", который пройдет 18 июня в формате видеоконференции, президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос перспектив членства Украины в Европейском союзе.

По словам Жовквы, помимо обсуждения перспектив вступления в Евросоюз украинская сторона намерена затронуть тему расширения доступа товаров из Украины на рынки ЕС, а также вопрос поддержки суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

Кроме того, Зеленский планирует обсудить координацию усилий при реагировании на распространение пандемии COVID-19.

"Как известно, Украина предоставляла и гуманитарную помощь определенным членам ЕС, и свои транспортные самолеты для доставки такой помощи в другие страны ЕС. У нас были положительные примеры помощи нашей стране от ЕС во время пандемии: €190 млн в качестве гуманитарной помощи плюс €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Все это мы должны институциализировать, понимая, что подобные пандемии, к сожалению, могут повториться", – отметил Жовква.

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами. 

Ожидалось, что в этому году встреча лидеров ЕС и стран "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе, но из-за пандемии коронавируса она состоится в режиме видеоконференции.

Теги: Украина, Восточное партнерство, Владимир Зеленский, Евросоюз, сотрудничество, членство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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