Зеленский на встрече с руководством "Слуги народа" пригрозил роспуском Рады – СМИ

По словам собеседников "РБК-Украина", президент Владимир Зеленский хочет, чтобы парламент принял закон о госслужащих с его предложениями.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил роспуском парламента на встрече с руководством фракции "Слуга народа". Об этом 23 февраля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Зеленский хочет, чтобы парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с его предложениями от 18 февраля 2021 года (№ 4531).

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", – сказал собеседник.

Другой источник "РБК-Украина" считает, что эту угрозу пока не следует воспринимать буквально. По его мнению, президент, вероятно, хотел, чтобы депутаты поняли "градус напряжения" и что Раде не стоит "играть в субъектность".

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", – сказал собеседник.

Нардепы должны рассмотреть этот закон на внеочередном заседании 23 февраля в 12.00.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предлагает убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.