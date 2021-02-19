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Зеленский внес правки в законопроект о конкурсах на госслужбу и вернул его Раде

Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов убрать из законопроекта №4531 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра.

Зеленский: Нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства
Зеленский: Нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Верховной Раде законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Об этом сообщили 19 февраля в Офисе президента Украины.

Зеленский  вернул в парламент этот законопроект со своими предложениями. Он попросил депутатов убрать из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Президент посчитал неприемлемыми положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, поскольку они нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – отметил Зеленский.

В предложениях президента к законопроекту сказано, что документ вносит изменения в статью 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". При этом, если должность министра вакантна более 60 дней, лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра не может выполнять обязанности министра.

В статусе документа на сайте Верховной Рады сказано, что его вернули с предложениями президента на рассмотрение комитета.

Нардепы поддержали этот документ 289 голосами 16 февраля. Законопроектом также возобновляются конкурсы на госслужбу, которые отменили на время карантина.

Теги: депутаты, Владимир Зеленский, законопроект, госслужба
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