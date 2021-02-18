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Комитет Рады утвердил законопроект об отмене переходов на зимнее и летнее время

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что практически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

По мнению автора законопроекта, сезонный перевод часов негативно влияет на биоритмы человека
По мнению автора законопроекта, сезонный перевод часов негативно влияет на биоритмы человека
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада рассмотрит отмену перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Комитет по вопросам экономического развития уже рассмотрел законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Инициатор законопроекта – первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. "Я направил письма в Национальную академию наук и ведущих медицинских университетов Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идее отмены сезонного перевода часов", – заявил он.

Он также подчеркнул, что 95% территории Украины находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

Политик также напомнил, что после аннексии Крыма Российская Федерация установила на временно оккупированных территориях московское время. "Наша задача – установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", – заявил он.

Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" в октябре 2020 года. 

В соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года  – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Зимнее время является "астрономическим". Летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии на освещение. 

Теги: Верховная Рада, электроэнергия, зимнее время, закон, комитет, законопроект, летнее время, Руслан Стефанчук
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