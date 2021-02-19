"Одна из самых больших проблем". Зеленскому представили стратегию развития судебной системы на ближайшие три года

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021–2023 годы заявил о необходимости судебной реформы в стране.

Зеленский: Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021–2023 годы, проинформировала пресс-служба главы государства 18 февраля.

Главная цель стратегии – определение основных направлений политики, приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводстве во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия, сказано в релизе.

Во время ее обсуждения Зеленский заявил о необходимости провести судебную реформу.

"Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего – для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы иного характера – как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", – сказал он.

Стратегию с президентом обсуждали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов, нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин и его коллега по фракции, замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, глава комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Также они обсудили законопроект о Высшем совете правосудия, вопрос отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности и внедрение института присяжных.

После начала конституционного кризиса в Украине Зеленский называл суды "больным местом" страны. О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и МВФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.