Рада разрешила возобновить проведение конкурсов для отбора госслужащих

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Документ поддержали 289 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ предусматривает, что конкурсы на должности, которые занимают государственные чиновники на период действия карантина, объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона для категории "А". Для госслужащих категорий "Б" и "В" этот срок увеличен до девяти месяцев.

Госслужащие, с которыми заключили договор на период действия карантина, будут занимать соответствующие должности до назначения человека по результатам конкурса, но не более пяти месяцев со дня вступления в силу данного закона для категории "А" и в течение одного года со дня вступления в силу документа для категорий "Б" и "В".

Законопроект нормирует отдельные вопросы деятельности конкурсных комиссий и работы госслужащих во вспомогательных органах, созданных президентом Украины.

Согласно законопроекту, спецпроверку кандидатов не будут проводить в отношении лиц, назначаемых на должности госслужбы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта об их работе на период действия карантина. Однако эта норма будет действовать при условии, что в отношении таких лиц уже проводили специальную проверку при заключении соответствующего договора.