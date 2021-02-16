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Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости

За проект закона, предусматривающий усиление ответственности за нарушения правил дорожного движения, проголосовали 325 депутатов Верховной Рады.

Рада повысила штрафы за превышение скорости более чем на 50 км/ч до 1700 грн
Рада повысила штрафы за превышение скорости более чем на 50 км/ч до 1700 грн
Фото: ЕРА

Верховная Рада на заседании 16 февраля приняла во втором чтении и в целом проект закона №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", проект с технико-юридическими правками поддержали 325 народных депутатов.

Перед этим парламентарии рассмотрели ряд поправок к законопроекту. В частности, поддержали поправку №588, которой исключили из текста закона норму о профилактической остановке.

Также были поддержаны правки №575, 2, 122, 48 и 597. Они предусматривают изменение названия закона (в редакции, которую приняли в первом чтении 3 июня 2020 года, речь шла только об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения), уменьшение штрафов за превышение скорости в 50 км/ч с 3400 до 1700 грн и отмену обязанности водителя выйти из автомобиля по требованию полицейского.

Также законом увеличили размер штрафов за вождение в нетрезвом виде и легализировали использование полицейскими технических средств видеозаписи, сообщила пресс-служба Рады.

В Teleram-канале парламента рассказали, что штрафы увеличатся:

  • за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1700 грн;
  • за оставление места ДТП – с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав;
  • за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства);
  • за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, за повторное такое нарушение в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также оплачиваемое изъятие транспортного средства).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, штраф, ПДД, закон, скорость
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