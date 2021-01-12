"Алина, просто так не сигналят" и "Петя, не обгоняй с правой стороны". В соцсетях обсуждают билборды патрульной полиции

Существует 45 рекламных щитов с разными лозунгами и логотипом Патрульной полиции Украины, имена для них специально не выбирали, заявили в ведомстве.

Порядка двух недель назад в Киеве, а позже – и в других городах Украины начали появляться билборды с логотипом Патрульной полиции Украины и призывами соблюдать правила дорожного движения.

Как объяснили сайту "Сегодня" в пресс-службе ведомства, существует 45 макетов таких рекламных щитов с разными именами и лозунгами.

Борды в Черкассах. Фото: zmi.ck.ua

"Специально мы имен не выбирали. Взяли те, которые часто используются, можно сказать, самые популярные имена. Они никак не связаны с именами нарушителей ПДД", – заверили в ведомстве.

Пока массово билборды устанавливают только в Киеве, заметили рекламу также в Черкассах и Одессе.

Размер бюджета кампании в полиции не назвали.

"Основная цель этой рекламы – привлечь внимание участников дорожного движения к соблюдению правил. Нужно было написать это для водителей человеческим языком и очень сжато. Чем меньше текста, тем люди быстрее прочитают и поймут, что там написано. Призывы направлены на водителей, а каждый из них знает, о чем идет речь в каждом из наших призывов. Наша цель – привлечь внимание водителей, даже если есть небольшие юридические неточности", – отметили в ведомстве.

Cреди предупреждений от патрульных:

"Алина, просто так не сигналят";

"Анна, у зебры не паркуются";

"Сергей, не пересекай двойную полосу";

"Володя, четыре часа поездил – отдохни";

"Антон, газон – не место для парковки";

"Петя, не обгоняй с правой стороны";

'"Юля, перестраиваешься – выключай поворотник";

"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".;

"Елена, перед зеброй всегда притормаживай".

Фото киевских рекламных щитов обнародовали в Facebook издание Lb.ua, одесский показал "7 канал", черкасские – Zmi.ck.ua. Также снимки бордов публиковали в комментариях к сообщениям СМИ пользователи соцсетей.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали такую идею, для части они стали поводом для шуток и мемов.

В частности, Центр противодействия коррупции обнародовал в Facebook мем "Арсен, кому звонить, когда убивает полиция?". Граффити с таким текстом появилось в Киеве в 2019 году. Среди участников арт-протеста тогда заметили отдельных представителей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?", писал Insider.

Были пользователи, которые писали, что рекламные щиты отвлекают внимание водителей, и критиковали точность формулировок.

"Обгон – это маневр с выездом на полосу встречного движения, она только слева. А справа – опережение, что не запрещено действующими ПДД", – возмутился Сергей Дмитренко.

"После таких бордов хочется сменить имя", – пошутил Петр Лукинчук.