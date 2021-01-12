"Алина, просто так не сигналят" и "Петя, не обгоняй с правой стороны". В соцсетях обсуждают билборды патрульной полиции

Порядка двух недель назад в Киеве, а позже – и в других городах Украины начали появляться билборды с логотипом Патрульной полиции Украины и призывами соблюдать правила дорожного движения.
Как объяснили сайту "Сегодня" в пресс-службе ведомства, существует 45 макетов таких рекламных щитов с разными именами и лозунгами.
"Специально мы имен не выбирали. Взяли те, которые часто используются, можно сказать, самые популярные имена. Они никак не связаны с именами нарушителей ПДД", – заверили в ведомстве.
Пока массово билборды устанавливают только в Киеве, заметили рекламу также в Черкассах и Одессе.
Размер бюджета кампании в полиции не назвали.
"Основная цель этой рекламы – привлечь внимание участников дорожного движения к соблюдению правил. Нужно было написать это для водителей человеческим языком и очень сжато. Чем меньше текста, тем люди быстрее прочитают и поймут, что там написано. Призывы направлены на водителей, а каждый из них знает, о чем идет речь в каждом из наших призывов. Наша цель – привлечь внимание водителей, даже если есть небольшие юридические неточности", – отметили в ведомстве.
Cреди предупреждений от патрульных:
Фото киевских рекламных щитов обнародовали в Facebook издание Lb.ua, одесский показал "7 канал", черкасские – Zmi.ck.ua. Также снимки бордов публиковали в комментариях к сообщениям СМИ пользователи соцсетей.
Многие пользователи соцсетей раскритиковали такую идею, для части они стали поводом для шуток и мемов.
В частности, Центр противодействия коррупции обнародовал в Facebook мем "Арсен, кому звонить, когда убивает полиция?". Граффити с таким текстом появилось в Киеве в 2019 году. Среди участников арт-протеста тогда заметили отдельных представителей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?", писал Insider.
Были пользователи, которые писали, что рекламные щиты отвлекают внимание водителей, и критиковали точность формулировок.
"Обгон – это маневр с выездом на полосу встречного движения, она только слева. А справа – опережение, что не запрещено действующими ПДД", – возмутился Сергей Дмитренко.
"После таких бордов хочется сменить имя", – пошутил Петр Лукинчук.