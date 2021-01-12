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"Алина, просто так не сигналят" и "Петя, не обгоняй с правой стороны". В соцсетях обсуждают билборды патрульной полиции

Существует 45 рекламных щитов с разными лозунгами и логотипом Патрульной полиции Украины, имена для них специально не выбирали, заявили в ведомстве.

Размер бюджета рекламной кампании в полиции не назвали
Размер бюджета рекламной кампании в полиции не назвали
Фото: Лівий Берег - LB.UA / facebook

Порядка двух недель назад в Киеве, а позже – и в других городах Украины начали появляться билборды с логотипом Патрульной полиции Украины и призывами соблюдать правила дорожного движения. 

Как объяснили сайту "Сегодня" в пресс-службе ведомства, существует 45 макетов таких рекламных щитов с разными именами и лозунгами. 

Борды в Черкассах. Фото: zmi.ck.ua
Борды в Черкассах. Фото: zmi.ck.ua

"Специально мы имен не выбирали. Взяли те, которые часто используются, можно сказать, самые популярные имена. Они никак не связаны с именами нарушителей ПДД", – заверили в ведомстве. 

Пока массово билборды устанавливают только в Киеве, заметили рекламу также в Черкассах и Одессе. 

Размер бюджета кампании в полиции не назвали. 

"Основная цель этой рекламы – привлечь внимание участников дорожного движения к соблюдению правил. Нужно было написать это для водителей человеческим языком и очень сжато. Чем меньше текста, тем люди быстрее прочитают и поймут, что там написано. Призывы направлены на водителей, а каждый из них знает, о чем идет речь в каждом из наших призывов. Наша цель – привлечь внимание водителей, даже если есть небольшие юридические неточности", – отметили в ведомстве. 

Cреди предупреждений от патрульных: 

  • "Алина, просто так не сигналят";
  • "Анна, у зебры не паркуются";
  • "Сергей, не пересекай двойную полосу";
  • "Володя, четыре часа поездил – отдохни";
  • "Антон, газон – не место для парковки";
  • "Петя, не обгоняй с правой стороны";
  • '"Юля, перестраиваешься – выключай поворотник";
  • "Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".;
  • "Елена, перед зеброй всегда притормаживай". 

Фото киевских рекламных щитов обнародовали в Facebook издание Lb.ua, одесский показал "7 канал", черкасские – Zmi.ck.ua. Также снимки бордов публиковали в комментариях к сообщениям СМИ пользователи соцсетей. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3692327320823911&id=111382865585059

https://www.facebook.com/7channel.odessa/posts/2985506678385487

Многие пользователи соцсетей раскритиковали такую идею, для части они стали поводом для шуток и мемов. 

В частности, Центр противодействия коррупции обнародовал в Facebook мем "Арсен, кому звонить, когда убивает полиция?". Граффити с таким текстом появилось в Киеве в 2019 году. Среди участников арт-протеста тогда заметили отдельных представителей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?", писал Insider.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3534860003279431

Были пользователи, которые писали, что рекламные щиты отвлекают внимание водителей, и критиковали точность формулировок.

"Обгон – это маневр с выездом на полосу встречного движения, она только слева. А справа – опережение, что не запрещено действующими ПДД", – возмутился Сергей Дмитренко.

"После таких бордов хочется сменить имя", – пошутил Петр Лукинчук.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, Одесса, Черкассы, полиция, ПДД, патрульная полиция, соцсети
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