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ПОЛИТИКА

Корниенко об отношениях "Слуги народа" с избирателем: Конфетно-букетный период прошел

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что пора подвести промежуточный итог по обещаниям, которые депутаты давали избирателям, и обсудить, как выполнять их в будущем.

По словам Корниенко, партия "Слуга народа" не является центристской
По словам Корниенко, партия "Слуга народа" не является центристской
фото: Олександр Корниенко / Facebook

В конце февраля планируется расширенный съезд партии "Слуга народа", который будет проходить два дня. На нем рассмотрят вопросы кадровой политики и изменений в системе управления партией, которая морально устарела. Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua 19 февраля первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Есть какой-то совет, который непонятно как формируется съездом... Не отводится отдельное место регионам, не отводится депутатам – а мы хотим это предусмотреть. Хотим, чтобы был орган, объединяющий людей, которые будут принимать политические решения. Это позиция, в том числе, и президента. Он готов передать часть ответственности партии. Вы, наверное, могли читать, что мы изменили идеологию, не являемся больше центристами. Но это не так, да и вопрос не в идеологии. [...] Конфетно-букетный период в отношениях с избирателем прошел. Теперь это этап сожительства", – объяснил Корниенко вопросы будущего съезда.

При этом он напомнил, что прошло два года с начала президентства Владимира Зеленского и полтора года с момента создания партии "Слуга народа".

"Уже можно подводить какой-то промежуточный итог по выполнению обещаний и обсудить, каким способом выполнять эти обещания дальше. В СМИ появилась информация о “тройках [первого вице-спикера Рады Руслана] Стефанчука” ["Украинская правда" писала о 20 профильных группах, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента, – "ГОРДОН"]. Это emergency инструмент, который инициировал Стефанчук, и с программой партии это тоже связано. Мы поддерживаем этот инструмент и подход формирования некоторых секторальных планов. Хотели бы формализовать его через обновленную программу партии. Как это будет называться, не столь важно. Важно, что мы это сделаем публичным и возьмем на себя ответственность, получается, на двух уровнях", – сообщил Корниенко.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Результаты соцопроса, проведенные Центром Разумкова 8 февраля этого года показали лидерство партии "Слуга народа" в парламентском рейтинге. Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 22,2% украинцев. Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (21,9%), "Европейская солидарность" (18,1%) и "Батьківщина" (10,3%).

Теги: соцопрос, политика, Владимир Зеленский, украинцы, съезд, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко
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