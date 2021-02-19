Корниенко об отношениях "Слуги народа" с избирателем: Конфетно-букетный период прошел

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что пора подвести промежуточный итог по обещаниям, которые депутаты давали избирателям, и обсудить, как выполнять их в будущем.

В конце февраля планируется расширенный съезд партии "Слуга народа", который будет проходить два дня. На нем рассмотрят вопросы кадровой политики и изменений в системе управления партией, которая морально устарела. Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua 19 февраля первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Есть какой-то совет, который непонятно как формируется съездом... Не отводится отдельное место регионам, не отводится депутатам – а мы хотим это предусмотреть. Хотим, чтобы был орган, объединяющий людей, которые будут принимать политические решения. Это позиция, в том числе, и президента. Он готов передать часть ответственности партии. Вы, наверное, могли читать, что мы изменили идеологию, не являемся больше центристами. Но это не так, да и вопрос не в идеологии. [...] Конфетно-букетный период в отношениях с избирателем прошел. Теперь это этап сожительства", – объяснил Корниенко вопросы будущего съезда.

При этом он напомнил, что прошло два года с начала президентства Владимира Зеленского и полтора года с момента создания партии "Слуга народа".

"Уже можно подводить какой-то промежуточный итог по выполнению обещаний и обсудить, каким способом выполнять эти обещания дальше. В СМИ появилась информация о “тройках [первого вице-спикера Рады Руслана] Стефанчука” ["Украинская правда" писала о 20 профильных группах, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента, – "ГОРДОН"]. Это emergency инструмент, который инициировал Стефанчук, и с программой партии это тоже связано. Мы поддерживаем этот инструмент и подход формирования некоторых секторальных планов. Хотели бы формализовать его через обновленную программу партии. Как это будет называться, не столь важно. Важно, что мы это сделаем публичным и возьмем на себя ответственность, получается, на двух уровнях", – сообщил Корниенко.