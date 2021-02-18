Разумков допустил фальстарт и начинает демонстрировать самостоятельность, для команды это плохо – советник Ермака

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк подчеркнул, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который начинает демонстрировать свою самостоятельность, не сам выигрывал избирательную кампанию.

Между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским конфликта нет, но Разумков демонстрирует "странную позицию".

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

"Мне кажется очень странной позиция спикера Верховной Рады. Я свое мнение выскажу, потому что президент гораздо более мягко и спокойно относится к таким дискуссионным моментам. На мой взгляд, очень странная позиция. Потому что зашла команда, он является членом этой команды, он не сам заходил в избирательную кампанию, не сам ее модерировал и выигрывал. На мой взгляд, командная работа предполагает 4–4,5 года совместной работы, когда у нас есть определенные ценности и мы в их рамках куда-то двигаемся. Мне кажется, что спикер чуть-чуть вышел в фальстарте и начинает демонстрировать свою самостоятельность", – сказал советник Ермака.

По его словам, "для команды это плохо, для команды это вредно, для Украины это тоже вредно".

"Либо команда закладывает какие-то новые принципы формирования политической идентичности, либо команда просто распадается по непонятным причинам личных амбиций... Конфликта [между Зеленским и Разумковым] точно нет. Спикер начал слишком рано пытаться подчеркнуть собственную политическую значимость и заниматься собственным политическим строительством", – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что президент и спикер находятся "в такой же рабочей коммуникации, как и раньше".

Разумков был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" летом 2019 года.

10 февраля 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова. В статье говорится, что для главы государства важен контроль над парламентом, а переход спикера Рады "из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики" спровоцировал конкуренцию с президентом. Зеленский хотел бы, чтобы кресло спикера занял вице-спикер Руслан Стефанчук, утверждали собеседники издания.

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко назвал такую информацию слухами. "Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает", – сказал он, комментируя материал "Украинской правды".

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что "парламент всегда был самостоятельной институцией".

"Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить", – говорил он.

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг", которое проводили в период с 29 января по 3 февраля, Разумков лидирует в рейтинге доверия украинцев. В Офисе президента сказали, что Зеленский не видит в этом проблемы.