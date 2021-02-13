В ближайшие дни "Слуга народа" соберется, чтобы решить вопрос с Дубинским – Офис президента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил, что народного депутата Александра Дубинского, которого исключили из парламентской фракции "Слуга народа", снимут с должности главы киевской областной ячейки партии.

Партия "Слуга народа" в ближайшие дни будет собираться по вопросу, касающемуся главы киевской областной ячейки политсилы. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в ходе рекламного блока программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

"[Внефракционный нардеп Александр Дубинский] возглавляет [партийную ячейку] в Киевской области. Я знаю, что сейчас в партии будет в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе киевского областного отделения партии "Слуга народа". Там уже партия решит", – сказал он, отвечая на вопрос, что будут делать с Дубинским, который с января находится под санкциями США.

Журналист уточнил, могут ли заменить Дубинского на должности главы партячейки.

"Я так понимаю, что вопрос к этому есть, поэтому и будет собираться партия", – ответил Тимошенко.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.