Корниенко о Дубинском: Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался

Исключение народного депутата Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа" – преимущественно результат его поведения, заявил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "Медузе", опубликованном 4 февраля.
Корниенко ушел от вопроса о том, как получилось, что Дубинского обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.
"Не ко мне вопрос, а к США скорее", – сказал он. И добавил: "У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался, совершил какие-то действия, писал письма конгрессменам".
По словам Корниенко, свои действия Дубинский с партией тогда не согласовывал.
"[Исключение из фракции] – не столько результат санкций, сколько результат его поведения. Он не отозвался на предложение президента самостоятельно выйти из фракции", – добавил глава партии.
1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с народным депутатом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.
После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.
1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. 2 февраля на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.
Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.
На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.