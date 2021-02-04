Корниенко о Дубинском: Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался

Народный депутат Александр Дубинский, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", не отозвался на предложение президента Украины Владимира Зеленского добровольно покинуть состав монобольшинства; его исключение не стоит считать только результатом санкций США, сказал глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

Корниенко: У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы Фото: Слуга Народу / Facebook

Исключение народного депутата Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа" – преимущественно результат его поведения, заявил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "Медузе", опубликованном 4 февраля.

Корниенко ушел от вопроса о том, как получилось, что Дубинского обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

"Не ко мне вопрос, а к США скорее", – сказал он. И добавил: "У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался, совершил какие-то действия, писал письма конгрессменам".

По словам Корниенко, свои действия Дубинский с партией тогда не согласовывал.

"[Исключение из фракции] – не столько результат санкций, сколько результат его поведения. Он не отозвался на предложение президента самостоятельно выйти из фракции", – добавил глава партии.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.