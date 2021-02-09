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ПОЛИТИКА

Потураев о санкциях против Дубинского: "Он получил большое международное признание на уровне Соединенных Штатов, государства номер один в мире"

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что его бывшему коллеге по фракции Александру Дубинскому стоит гордиться тем, что США признали его опасным человеком.

У Дубинского могут быть проблемы с банками, счетами и паспортами, сказал Потураев
У Дубинского могут быть проблемы с банками, счетами и паспортами, сказал Потураев
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский больше других парламентариев от этой фракции преуспел в политической субъектности. Такое мнение выразил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в интервью "Цензор.НЕТ" 8 февраля.

"Кейс Дубинского – это как раз история о приобретении политической субъектности, о которой я говорил еще в Трускавце. Я считаю, что из всех нас Дубинский преуспел в приобретении субъектности в наибольшей степени. У него такая мера субъектности, что на него Соединенные Штаты Америки санкции наложили. Гордиться надо! И уже неважно, с каким знаком эта субъектность. Дубинский получил большое международное признание – на уровне Соединенных Штатов Америки, государства номер один в мире. Его признали опасным человеком, наложили на него санкции", – объяснил депутат.

У такой славы есть и оборотная сторона, считает Потураев.

"Проблемы с банками, со счетами, паспортами (если у него есть какие-то европейские – я же не знаю, какие у него есть). Но это большая слава и большой успех. Вопрос в том, с каким знаком", – отметил он.

По словам Потураева, у него другое представление о субъектности.

"Я человек в этом смысле скромный. Мне бы законы важные для страны принять – и для моей скромной субъектности этого было бы более чем достаточно", – прокомментировал представитель "Слуги народа".

США ввели санкции против Дубинского 1 января за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с народным депутатом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Дубинский 4 февраля заявлял, что киевская областная организация партии "Слуга народа" выразила ему поддержку. "Юридически я руководитель киевской областной организации, печать и устав этой организации находятся у меня", – говорил он.

Теги: США, санкции, депутаты, Александр Дубинский, Слуга народа, Никита Потураев
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