9 февраля Дубинского могут снять с должности главы партячейки "Слуги народа" в Киевской области – СМИ

По информации издания LB.ua, 9 февраля высший совет партии "Слуга народа" должен принять решение о снятии исключенного из фракции нардепа Александра Дубинского с должности главы киевской областной организации партии.

Внефракционного депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского могут снять с должности главы партийной ячейки "Слуги народа" в Киевской области. Решение об этом примет высший совет партии 9 февраля, сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

В то же время съезд партии, запланированный на 5 февраля, перенесли на 10 февраля, сообщил изданию нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Ожидается, что в среду партия примет решение о выдвижении кандидатов на довыборы до ВРУ в мажоритарных округах. Съезд будет закрытым, отмечает LB.ua.

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский 4 февраля заявлял, что киевская областная организация партии "Слуга народа" выразила ему поддержку. "Юридически я руководитель киевской областной организации, печать и устав этой организации находятся у меня", – говорил он.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с народным депутатом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.