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Политолог Петренко: После исключения Дубинского из фракции "Слуги народа" нужно провести аудит его деятельности в Киевской области

Политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко убежден, что исключенный из парламентской фракции "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский в любом случае будет стараться удержаться в Киевской области.

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Игорь Петренко: Он вполне может устроить демарш при помощи своих людей во фракции в облсовете и попытаться развалить большинство
Игорь Петренко: Он вполне может устроить демарш при помощи своих людей во фракции в облсовете и попытаться развалить большинство
Фото: Ihor Petrenko / Facebook

Партии "Слуга народа" для сохранения позиций в Киевской области нужно проверить деятельность в регионе исключенного из фракции нардепа Александра Дубинского, а также его помощника, экс-главу Госземагентства Александра Горбачева, заявил в комментарии изданию "Апостроф" политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Дубинский и Горбачев – знаменитая пара в Киевской области. Меньше чем за год деятельности они де-факто монополизировали все партийные потоки в Киевской области. Во время местной кампании они договаривались и с мэрами, и с кандидатами. В СМИ можно найти суммы, за которые людей "приглашали" в партию. Если на Банковой хотят сохранить партию в Киевской области, после исключения из фракции Дубинского его людей стоило бы не только убрать от руководства партийной структуры в Киевской области, но и провести аудит. При этом было бы интересно, если бы центральное партийное руководство все-таки пригласило людей, которых "кинул" этот тандем – взял деньги, но оставил за бортом. Таких людей – десятки", – считает эксперт.

Он убежден, что Дубинский в любом случае будет стараться удержаться в Киевской области.

"И возможно, даже нанести пару болезненных ударов по партии "слуг". В частности, он вполне может устроить демарш при помощи своих людей во фракции в облсовете и попытаться развалить большинство, созданное там "на тоненькую". Сумеет ли Банковая закончить дело с Дубинским, а также разобраться, чем занимался в партийной ячейке господинн Горбачев, станет понятно во время съезда", – отметил Петренко.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с народным депутатом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

1 февраля нардепы от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Дубинский 4 февраля заявлял, что киевская областная организация партии "Слуга народа" выразила ему поддержку. "Юридически я руководитель киевской областной организации, печать и устав этой организации находятся у меня", – говорил он.

По информации издания LB.ua, 9 февраля высший совет партии "Слуга народа" намерен 9 февраля принять решение о снятии Дубинского с должности главы киевской областной организации партии.

Теги: Киевская область, облсовет, Игорь Петренко, Александр Дубинский, Слуга народа
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