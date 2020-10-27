Зеленский обсудил перспективы сотрудничества с главой французской машиностроительной компании

27 октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли с генеральным исполнительным директором французской компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Зеленский подчеркнул заинтересованность Украины в реализации совместных проектов с компанией.
"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что украинская железная дорога является одной из крупнейших в Европе: ее протяженность – около 22 тыс. км.
По словам Пупар-Лафаржа, его компания рассматривает сотрудничество в области модернизации подвижного состава железной дороги, технического обслуживания парка локомотивов и создания рабочих мест в Украине.
Машиностроительная компания Alstom является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.