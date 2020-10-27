Зеленский обсудил перспективы сотрудничества с главой французской машиностроительной компании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором французской машиностроительной компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем, которая является одним из лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Зеленский подчеркнул заинтересованность Украины в реализации совместных проектов с компанией Alstom Фото: president.gov.ua

27 октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли с генеральным исполнительным директором французской компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул заинтересованность Украины в реализации совместных проектов с компанией.

"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинская железная дорога является одной из крупнейших в Европе: ее протяженность – около 22 тыс. км.

По словам Пупар-Лафаржа, его компания рассматривает сотрудничество в области модернизации подвижного состава железной дороги, технического обслуживания парка локомотивов и создания рабочих мест в Украине.

Машиностроительная компания Alstom является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.