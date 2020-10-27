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Линкявичюс о борьбе Зеленского с Порошенко: Слишком активная борьба с бывшими лидерами не очень хорошо пахнет

Активная борьба с бывшими лидерами больше напоминает месть, даже когда у такой борьбы есть основания. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя отношения президента Украины Владимира Зеленского с пятым президентом страны Петром Порошенко.

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В 2019 году Порошенко проиграл президентские выборы
В 2019 году Порошенко проиграл президентские выборы
Фото: eurosolidarity.org

Борьба президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой государства Петром Порошенко является проблемным вопросом. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал в интервью "Европейской правде", которое опубликовано 27 октября.

"Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах, то слишком активная борьба с ними не очень хорошо пахнет. Это начинает больше напоминать месть, даже когда у такой борьбы есть основания. Я понимаю, что есть основания для определенных вопросов (в адрес Порошенко. – ЕП), но все равно советовал бы этого не делать. Ведь это создает совершенно иное впечатление. Украина становится похожей на те страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", – подчеркнул глава МИД Литвы.

По его словам, у литовских политиков, когда происходит смена власти, тоже есть соблазн, "чтобы кое-кто оказался за решеткой".

"Но мы этого не делаем! Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствителен этот вопрос. Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку", – сказал Линкявичюс.

Порошенко был избран главой государства 25 мая 2014 года в первом туре внеочередных президентских выборов, которые были назначены после бегства из страны предыдущего президента Виктора Януковича. Порошенко поддержали 54,7% избирателей. Его ближайшего соперника, лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,81%.

На выборах президента Украины 2019 года Порошенко потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за Зеленского.

Теги: Петр Порошенко, Украина, оппозиция, Литва, Линас Линкявичюс, переговоры, МИД Литвы, Владимир Зеленский, преследование
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