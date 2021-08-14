Зеленский обязал кандидатов в главы госадминистраций подавать копии сертификатов о владении украинским языком

Президент внес изменения в п. 2 Порядка подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного указом президента Украины от 4 августа 2006 года №675.

Теперь кандидаты должны предъявлять "копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".