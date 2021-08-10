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Саакашвили заявил, что за документ о знании языка украинские чиновники требуют от $200 до $2000

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Саакашвили считает ситуацию "грубой и примитивной кормушкой"
Саакашвили считает ситуацию "грубой и примитивной кормушкой"
Фото: ЕРА

В Украине под предлогом проверки знания государственного языка занимаются взяточничеством. Об этом 9 августа в Facebook заявил бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

"Про очередную кормушку под благим предлогом знания государственного языка. Очень часто я вижу отпетых негодяев, которые, надев вышиванку, с жаром рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Монетизировать патриотизм сначала придумали псевдоактивисты, потом – всякого рода чиновники и политики, но я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря – дошло", – написал он.

По словам политика, речь идет о Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая должна проверять уровень владения украинским языком у всех, кто решил пойти на государственную службу.

"Вначале кандидат должен пройти письменное тестирование, потом написать сочинение, а затем – пройти интервью! Каждый соискатель! В комиссии 27 человек. На данный момент очередь желающих получить нужный "сертификат" доходит до 100 тыс. человек. Давайте посчитаем, сколько десятилетий понадобиться членам комиссии, чтобы проинтервьюировать каждого соискателя", – объяснил Саакашвили.

Он подчеркнул, что "уже сейчас прием новых служащих полностью заблокирован".

"Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2000 в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников. Это при всем том, что зарплата у большинства чиновников на неруководящих должностях и так крайне невысокая, и найти требуемых служащих на "не хлебную" должность крайне тяжело. Видимо, необходимость давать взятку при зачислении на госслужбу должна сразу давать четкое представление о том, куда и зачем они идут работать. Хороший патриотизм", – заявил Саакашвили.

Он считает, что в Украине, "чтобы исправить сложившийся коллапс, необходимо, во-первых, признать все дипломы о владении государственным языком эквивалентными требуемому сертификату, во-вторых, для тех, у кого такого диплома нет, – предусмотреть прозрачную и рабочую систему, которая исключит коррупционный фактор, а не будет его создавать".

"Пока этого не сделано – это грубая и примитивная кормушка, которая к государственному языку не имеет вообще никакого отношения! Призываю премьер-министра и профильного министра образования обратить внимание на проблему и немедленно закончить этот беспредел. Все функционирование государства остановлено какими-то мелкими коррупционерами, которые хотят заработать на тех, кто идет трудиться на благо страны. Каким может стать новый государственный чиновник, если перед выходом на работу его заставят заплатить взятку?", – задает политик вопрос.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/367911488037788

Контекст:

16 июля вступила в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 годуоб обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. 

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: Михаил Саакашвили, украинский язык, взятка, госслужба, чиновники, вознаграждение, экзамен, язык
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