Зеленский подписал закон, который освобождает участников войны с Россией от уплаты военного сбора

Зеленский подписал закон, который был принят в июне Фото: Офіс Президента України / Facebook

Верховная Рада проголосовала за закон 19 июня.

Документ предполагает, что отмена уплаты военного сбора касается, в частности, военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и других военных формирований "в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)