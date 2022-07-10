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Зеленский подписал закон, который освобождает участников войны с Россией от уплаты военного сбора

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Зеленский подписал закон, который был принят в июне
Зеленский подписал закон, который был принят в июне
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2308-IX, нормы которого освобождают от уплаты военного сбора украинскими военнослужащими, которые участвуют в противодействии российской агрессии. Документ был подписан 7 июля, на это обратили внимание только сегодня.

Верховная Рада проголосовала за закон 19 июня.

Документ предполагает, что отмена уплаты военного сбора касается, в частности, военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и других военных формирований "в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц, ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

По подсчетам общественной организации StateWatch, по состоянию на начало февраля 2022 года в госбюджет поступило 131,9 млрд грн военного сбора.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. До этого с 2014 года боевые действия велись на Донбассе.

Теги: налоги, война, военные, Госохрана, Владимир Зеленский, закон, госслужба, война России против Украины, документы, военнослужащий, военный сбор
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