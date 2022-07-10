Зеленский подписал закон, который освобождает участников войны с Россией от уплаты военного сбора

Верховная Рада проголосовала за закон 19 июня.
Документ предполагает, что отмена уплаты военного сбора касается, в частности, военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и других военных формирований "в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц, ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
По подсчетам общественной организации StateWatch, по состоянию на начало февраля 2022 года в госбюджет поступило 131,9 млрд грн военного сбора.
24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. До этого с 2014 года боевые действия велись на Донбассе.