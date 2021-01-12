Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях

Закон, который подписал президент Владимир Зеленский, устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

Президент Владимир Зеленский 12 января подписал закон "Об электронных коммуникациях". Об этом сообщается в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Как указано в пояснительной записке, закон "Об электронных коммуникациях" будет определять правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать полномочия государства по управлению и регулированию такой деятельности, права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в этой деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

"Подписание закона "Об электронных коммуникациях" реформирует устаревшие регуляторные рамки в сфере электронных коммуникаций в соответствии с новейшими европейскими нормами. Это стратегическое решение для развития отрасли и необходимый шаг на пути к евроинтеграции и вхождения нашей страны в Единый цифровой рынок ЕС", – заявили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Подписанный закон, по данным ведомства, предусматривает:

уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;

все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;

обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;

пользователи будут иметь возможность выбирать отдельные виды услуг (не в составе пакета услуг) при технической возможности;

право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентами по описанию условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг;

уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;

увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

"Также закон позволит предоставить равный доступ всем гражданам к связи и интернету. Цифровая страна должна быть доступной для всех", – подчеркнули в Минцифры.

16 декабря 2020 года Рада поддержала соответствующий законопроект №3014. За его принятие с технико-юридическими правками проголосовало 228 нардепов.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.