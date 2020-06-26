Зеленский поручил Юзику возродить футбольный клуб "Кривбасс"

По информации президента Украины Владимира Зеленского, народный депутат Юрий Корявченков ведет переговоры с федерацией о возрождении футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году.

Во время открытия футбольного поля "Дніпро" в Херсонской области президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поручил народному депутату от партии "Слуга народа" Юрию Корявченкову восстановить работу футбольного клуба "Кривбасс", видео опубликовал Офис президента Украины 26 июня.

"Мы поставили задание Юрию Корявченкову, он сейчас общается с федерацией [футбола] о том, чтобы все-таки в Кривом Роге вернулся "Кривбасс". Даже не потому, что мы из Кривбасса, просто неправильно – закрывать клубы", – отметил глава государства.

Футбольный клуб "Кривбасс" было основан в 1959 году в Кривом Роге. Все чемпионаты Украины, кроме первого, провел в Высшей лиге. В 2000 году играл в финале Кубка Украины. В 1999 и 2000 годах становился бронзовым призером чемпионата. Клуб был расформирован в 2013 году.