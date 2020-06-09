Зеленский решил назначить в СНБО дипломата, который курировал отношения Украины и России при Януковиче – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по вопросам разведки при президенте Украины, об этом сообщает ZN.ua.

С подачи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака президент Владимир Зеленский решил назначить Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря СНБО Украины, а также главой комитета по вопросам разведки при президенте Украины, об этом 9 июня сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.

Дипломат Руслан Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате. Во времена президентства Виктора Януковича он занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, курировал российское направление и участвовал в подготовке Харьковских соглашений, отмечает издание.

Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства, участвовал в подготовке Минских соглашений.

Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан, пишет "Европейская правда".

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета Министров 21 ноября 2013 года, когда Кабмин принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По информации "ЕП", Демченко был "серым кардиналом" при министре иностранных дел Леониде Кожаре. Он формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

23 июля 2019 года Зеленский назначил Демченко советником президента Украины. Он занимается минским процессом и освобождением заложников, удерживаемых Россией.