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Зеленский решил назначить в СНБО дипломата, который курировал отношения Украины и России при Януковиче – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по вопросам разведки при президенте Украины, об этом сообщает ZN.ua.

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С июля 2019 года Демченко работает советником президента Украины
С июля 2019 года Демченко работает советником президента Украины
Фото: president.gov.ua

С подачи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака президент Владимир Зеленский  решил назначить Руслана Демченко вторым первым заместителем секретаря СНБО Украины, а также главой комитета по вопросам разведки при президенте Украины, об этом 9 июня сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.

Дипломат Руслан Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате. Во времена президентства Виктора Януковича он занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, курировал российское направление и участвовал в подготовке Харьковских соглашений, отмечает издание.

Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства, участвовал в подготовке Минских соглашений.

Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан, пишет "Европейская правда".

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета Министров 21 ноября 2013 года, когда Кабмин принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По информации "ЕП", Демченко был "серым кардиналом" при министре иностранных дел Леониде Кожаре. Он формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

23 июля 2019 года Зеленский назначил Демченко советником президента Украины. Он занимается минским процессом и освобождением заложников, удерживаемых Россией.

Теги: Евромайдан, МИД Украины, СНБО, Руслан Демченко, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение
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