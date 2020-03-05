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Зеленский уволил двух членов Нацсовета по ТВ

Полномочия Ульяны Фещук и Сергея Костинского, входивших в состав Нацсовета по вопросам ТВ и радио по президентской квоте, прекращены. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Для кворума на заседаниях Нацсовета необходимо шесть человек
Для кворума на заседаниях Нацсовета необходимо шесть человек
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, двое из которых были им переназначены. Об этом говорится в указах №№63, 64, 65, 66, 67, 68, опубликованных на сайте главы государства.

Юрий Зиневич и Валентин Коваль после переназначения останутся членами Нацсовета.

Полномочия Ульяны Фещук и Сергея Костинского прекращены в соответствии с п. 9 ч. 1, ч. 4 ст. 8, ч. 5 ст. 16 закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Эти нормы закона касаются рассмотрения президентом отчета Нацсовета за предыдущий год деятельности.

Нацсовет перенес запланированное на 5 марта заседание, поскольку незадолго до его начала вышли указы Зеленского о кадровой ротации. Как пояснила "Укринформу" заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк, для кворума необходимо шесть голосов.

В состав Национального совета входит восемь человек. Четырех членов назначает Верховная Рада Украины, еще четырех – президент Украины. Срок полномочий членов совета – пять лет. Переизбраться на повторный срок один человек может только один раз.

Президент Петр Порошенко назначил Костинского и Фещук членами Нацсовета 14 сентября 2015 года.

Теги: Нацсовет, Ольга Герасимьюк, ротация, Владимир Зеленский, Сергей Костинский, увольнение, Ульяна Фещук
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