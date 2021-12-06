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Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока – историк Грицак

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Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией", которая стала фальстартом
Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией", которая стала фальстартом
Фото: Ярослав Грицак / Facebook

Владимир Зеленский в должности президента Украины ведет себя, как Леонид Кучма во время своего первого срока. Об этом заявил украинский историк, профессор Ярослав Грицак в интервью изданию LB.ua, опубликованном 6 декабря.

Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией". После их победы, как отмечает историк, в Верховной Раде Украины почти вдвое уменьшился возраст депутатов.

В то же время он убежден: победа команды Зеленского была фальстартом.

"Я говорю, что это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям, и уже сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока, то есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", – подчеркнул Грицак.

Выбор украинцев на президентских выборах 2019 года историк характеризует как "запрос на изменения".

"Это невозможно списать на какие-то погрешности. Это результат запроса на изменения. Думаю, без Майдана не было бы Зеленского. В конце концов, как и Порошенко. Все просто: Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, подчас неоправданные, но эти надежды не исчезли. То, что я вижу из опросов, разговоров с коллегами – в украинском обществе не исчезает запрос на изменения, в отличие от российского", – отмечает историк.

Однако сейчас, по мнению Грицака, стремление украинского общества к переменам власть реализует в популистской форме.

Контекст:

Леонид Кучма был президентом Украины два срока подряд – в 1994–2005 годах. Он запомнился одобрением парламентом в 1996 году в условиях противостояния со спикером Александром Морозом Конституции Украины, а также введением гривны. Самый громкий скандал при его президентстве – убийство в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе и последующий "кассетный скандал", который перерос в протестное движение "Украина без Кучмы". Причастность Леонида Кучмы к убийству Георгия Гонгадзе судом доказана не была. Именно при Кучме состоялась приватизация крупнейших промышленных предприятий Украины и сформировался класс так называемых олигархов, сконцентрировавших в своих руках значительную часть экономических ресурсов страны, пишет BBC.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, победил Владимир Зеленский, за него проголосовало 30,24% избирателей, второе место занял пятый президент Украины Петр Порошенко – с голосами 15,95% избирателей. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Теги: Ярослав Грицак, революция, молодежь, Владимир Зеленский, президент, власть
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