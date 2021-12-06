Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока – историк Грицак

Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией", которая стала фальстартом Фото: Ярослав Грицак / Facebook

Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией". После их победы, как отмечает историк, в Верховной Раде Украины почти вдвое уменьшился возраст депутатов.

В то же время он убежден: победа команды Зеленского была фальстартом.

"Я говорю, что это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям, и уже сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока, то есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", – подчеркнул Грицак.

Выбор украинцев на президентских выборах 2019 года историк характеризует как "запрос на изменения".

"Это невозможно списать на какие-то погрешности. Это результат запроса на изменения. Думаю, без Майдана не было бы Зеленского. В конце концов, как и Порошенко. Все просто: Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, подчас неоправданные, но эти надежды не исчезли. То, что я вижу из опросов, разговоров с коллегами – в украинском обществе не исчезает запрос на изменения, в отличие от российского", – отмечает историк.

Однако сейчас, по мнению Грицака, стремление украинского общества к переменам власть реализует в популистской форме.