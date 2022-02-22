ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский во втором туре выборов президента победил бы любого из своих оппонентов – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленского готовы поддержать 28% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Зеленского готовы поддержать 28% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 февраля результаты опроса, проведенного социологической компанией New Image Marketing Group по заказу Украинского института будущего.

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 28% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте – пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 15%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%) и нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9%).

По 7% набирают экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и глава межфракционного объединения "Разумная политика", народный депутат Дмитрий Разумков.

Рейтинг остальных политиков – менее 5%.

Во втором туре выборов президента Зеленский победил бы любого из своих оппонентов: Порошенко (60% против 40%), Бойко (64% против 36%), Тимошенко (58% против 42%).

Опрос проводился с 8-го по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы, Дмитрий Разумков, Украинский институт будущего
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (189297)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (148293)
3
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (43052)
4
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (39086)
5
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (31508)
6
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (25224)
7
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (24563)
8
Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо (22648)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS