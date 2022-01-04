"Живчик" вместо шампанского и приглашение от президента на прием. Депутат Киевсовета и профессор из Черновцов рассказали о съемках новогоднего поздравления Зеленского

Депутат была приглашена на съемки ролика вместе со своим женихом – Героем Украины, командиром 1-ой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи).
"Все участники не находились на съемках, это было бы невозможно для большинства спортсменов, художников и военных – провести два дня подряд на съемочной площадке. Нас снимали группами, и во время съемок мы действительно могли есть и пить все, что было на столах, общаться и гулять по Мариинскому дворцу. Съемки непосредственно с президентом длились полтора часа", – рассказала Михайлова.
Депутат подчеркнула, что все желающие могли пообщаться с Зеленским напрямую.
Украинский инженер-оптик, доктор физико-математических наук, профессор из Черновцов Олег Ангельский, который также присутствовал на съемках президентского видеоприветствия, рассказал, что в бокалах вместо шампанского был "Живчик", сообщает издание "Молодой буковинец".
Гостей, по словам профессора, кормили за другими столами, в частности, угощали бутербродами.
Он рассказал, что среди участников съемок было много известных украинцев, в том числе и желающих пообщаться с президентом.
"Было много желающих пообщаться с Зеленским. Он приглашал всех на следующий день к себе на прием. Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы нуждаются в решении. Но я уже тогда уехал домой", – сказал ученый.
В новогоднем поздравлении 31 декабря 2021 года Зеленский рассказал о достижениях за прошлый год и озвучил планы на 2022 год. Также глава государства заявил о своей главной цели в должности президента, а прошлый, 2021 год Зеленский назвал особенным в связи с 30-летием независимости Украины.
Участие в новогоднем обращении приняли граждане, отличившиеся важной деятельностью, достижениями и результатами. На съемку пригласили, в частности, пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи эвакуировали ребенка с врожденным пороком сердца, шахтера из Краматорска Евгения Александрова, технолога хлебозавода из Днепра Светлану Кульбаку, строителя моста в Запорожье Александра Ластовяка, учителя физики из Харькова Илью Гельфгата, который подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад.
В съемках также приняли участие танкист Евгений Сидоренко, доброволец Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), пограничник Эдуард Атрашкевич, первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Иван Винник, старший лейтенант Владимир Соснин, лейтенант Василий Тарасюк (позывной Тайфун), командир фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексей Корецкий.