"Живчик" вместо шампанского и приглашение от президента на прием. Депутат Киевсовета и профессор из Черновцов рассказали о съемках новогоднего поздравления Зеленского

Депутат была приглашена на съемки ролика вместе со своим женихом – Героем Украины, командиром 1-ой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи).

"Все участники не находились на съемках, это было бы невозможно для большинства спортсменов, художников и военных – провести два дня подряд на съемочной площадке. Нас снимали группами, и во время съемок мы действительно могли есть и пить все, что было на столах, общаться и гулять по Мариинскому дворцу. Съемки непосредственно с президентом длились полтора часа", – рассказала Михайлова.

Депутат подчеркнула, что все желающие могли пообщаться с Зеленским напрямую.

Украинский инженер-оптик, доктор физико-математических наук, профессор из Черновцов Олег Ангельский, который также присутствовал на съемках президентского видеоприветствия, рассказал, что в бокалах вместо шампанского был "Живчик", сообщает издание "Молодой буковинец".

Гостей, по словам профессора, кормили за другими столами, в частности, угощали бутербродами.

Он рассказал, что среди участников съемок было много известных украинцев, в том числе и желающих пообщаться с президентом.

"Было много желающих пообщаться с Зеленским. Он приглашал всех на следующий день к себе на прием. Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы нуждаются в решении. Но я уже тогда уехал домой", – сказал ученый.