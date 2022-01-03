Военнослужащая ВСУ удалила пост, в котором заявила, что снялась в новогоднем поздравлении Зеленского "по распоряжению"

"Была, есть и буду против Зе. "Друзья" удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и было распоряжение, ну что сказать..." – писала Борисовская 1 января.

Она удалила из соцсети почти все публикации, сейчас на странице женщины доступны только два поста – за сентябрь 2020 года и за август 2021-го.

Борисовская писала в соцсети, что ее обвинили в "зраде" и в том, что она своим участием в поздравлении "легализовала целого президента".