Военнослужащая ВСУ, снявшаяся в новогоднем поздравлении Зеленского, заявила, что сделала это "по распоряжению"

"Была, есть и буду против Зе. "Друзья" удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и было распоряжение, ну что сказать..." – отметила она.

После выхода в эфир поздравления Зеленского на странице Борисовской в Facebook Александр Гром написал: "С Новым годом! Держись, малая! Сейчас комсомольцы налетят. Свои рядом, несмотря ни на что!"

Борисовская позже сообщила в соцсети, что ее обвинили в "зраде" и в том, что она своим участием в поздравлении "легализовала целого президента".

"Оказывается, я была героем на войне только тогда, когда была по вкусу политическим пристрастиям, ну а так я предатель целого государства... Еще момент, очень радует, что ненавидящие Зе так страстно смотрели его обращение, чтобы мне потом писать в комменты... Готова освободить место "героя на войне" для недовольных", – подчеркнула старший сержант.