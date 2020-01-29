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Антивирус Avast торгует данными веб-просмотров пользователей – СМИ

Данные о веб-просмотрах пользователей покупали компании Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi и многие другие.

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Журналисты выяснили, что компания Avast продает данные пользователей
Журналисты выяснили, что компания Avast продает данные пользователей
Фото: EPA

Антивирусная программа Avast продает данные о веб-просмотрах миллионов пользователей крупным компаниям, в частности Google. Об этом говорится в совместном исследовании PCMag и Motherboard, опубликованном 27 января на сайте Vice.

Согласно исследованию, данные продавала дочерняя компания Avast под названием Jumpshot. Ее клиентами были Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и другие.

Например, издатель Condé Nast использовал данные от Jumpshot, чтобы узнать, помогла ли реклама в медиа увеличить покупки в Amazon.

"Некоторые клиенты заплатили миллионы долларов за продукты, которые включают так называемое поле всех кликов, по которому можно отслеживать поведение пользователей, клики и перемещения по веб-сайтам с очень точными деталями", – написал журналист Джозеф Кокс.

Avast отмечает, что их антивирусом пользуются 435 млн людей каждый месяц. Jumpshot заявляет, что собирает данные со 100 млн устройств пользователей, которые на это согласились. Однако некоторые пользователи рассказали журналисту, что о продаже данных их не предупреждали.

Как пишет издание, компания продает информацию о поисковых запросах в Google, поиске локаций и координаты GPS в Google Maps, просмотре видео на YouTube и порносайтах. Хотя Avast не продает личную информацию пользователей, эксперты считают, что данные все равно содержат специфическую информацию о просмотрах, что может разоблачить пользователей.

Создатели антивируса же заверили, что благодаря специальному подходу Jumpshot не получит личную информацию о пользователях. Также в Avast напомнили, что у пользователей есть возможность отказаться от обмена данными с Jumpshot.

Avast Antivirus – семейство антивирусных программ, разработанных компанией Avast для операционных систем Windows, Mac OS, Android и iOS. Включает в себя бесплатную и коммерческие версии продуктов, обеспечивающих компьютерную безопасность и защиту от вредоносных, шпионских и троянских программ. По состоянию на 2017 год Avast являлся самым популярным антивирусом в мире, имея самую большую долю на рынке среди антивирусных программ.

Теги: Google, кибербезопасность, антивирус, Avast
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