Avast закрывает дочернюю компанию, которая продавала данные пользователей

В Avast заявили, что действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для них.

Компания Avast заявила, что закрывает дочернюю компанию Jumpshot, через которую она собирала и продавала данные о веб-просмотрах пользователей. Об этом 30 января сообщила пресс-служба Avast.

"Avast объявил о планах прекратить предоставление данных своей дочерней компании Jumpshot, Inc. и начать ликвидацию Jumpshot. Все основные функции продуктов Avast будут продолжать работать в обычном режиме, и пользователи не увидят никаких изменений", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Avast Ондрей Влчек заявил, что основная задача Avast — обеспечивать безопасность своих пользователей в сети и предоставлять пользователям контроль над их конфиденциальностью.

"Суть в том, что любые действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для Avast. Мы бдительно следим за конфиденциальностью наших пользователей, и мы предприняли быстрые действия, чтобы начать сворачивать операции Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергли сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые определяют нас как компанию", — отметил он.

Ранее журналисты изданий PCMag и Motherboard выяснили, что Avast продает данные о веб-просмотрах миллионов пользователей крупным компаниям. Согласно исследованию, данные продавала дочерняя компания Avast под названием Jumpshot. Ее клиентами были Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и другие.

Создатели антивируса же заверили, что благодаря специальному подходу Jumpshot не получит личную информацию о пользователях. Также в Avast напомнили, что у пользователей есть возможность отказаться от обмена данными с Jumpshot.

Avast Antivirus – семейство антивирусных программ, разработанных компанией Avast для операционных систем Windows, Mac OS, Android и iOS. Включает в себя бесплатную и коммерческие версии продуктов, обеспечивающих компьютерную безопасность и защиту от вредоносных, шпионских и троянских программ. По состоянию на 2017 год Avast являлся самым популярным антивирусом в мире, имея самую большую долю на рынке среди антивирусных программ.